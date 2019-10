Basta giochetti e team order | che sia la pista a decidere tra Vettel e Leclerc

Fonte : sportfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) La Ferrari si è incartata a Sochi a causa della propria complicata strategia, venendo ‘tradita’ dalla voglia di vincere diIngestibili e agguerriti, per di più senza un Mondiale in palio. La situazione che vive la Ferrari conè davvero paradossale, una continua rincorsa a strategie eche, fondamentalmente, servono a poco se non a complicare e rendere più freddo il rapporto tra i due piloti. Lapresse Abbassata la visiera, ognuno vuole vincere. Indipendentemente da ciò che viene studiato a tavolino a mente fredda e senza le pulsazioni del cuore in gola. Ma se entrambi i titoli iridati sono già belli che andati, che senso ha rendersi difficile la vita se gli obiettivi sono solo le vittorie di tappa? La Ferrari questo sembra non averlo capito, confermandolo con la gestione di gara tenuta a Sochi, dove per alcuni giri dopo il via ...

GiovanniToti : LA LIGURIA DICE SÌ AL #REFERENDUM SULLA LEGGE ELETTORALE In #Liguria maggioranza compatta per il #SÌ alla legge r… - BrunaPerani : #omnibusla7 NON SI PREOCCUPI IL GIORNALISTA PUCA...NOI ITALIANI VOGLIAMO IL MAGGIORITARIO...BASTA GIOCHETTI DI PAL… - ZoldanDaniele : RT @GiovanniToti: LA LIGURIA DICE SÌ AL #REFERENDUM SULLA LEGGE ELETTORALE In #Liguria maggioranza compatta per il #SÌ alla legge referen… -