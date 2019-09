Salvatore Di Carlo sarcastico sullo scontro De Filippi-Bisciglia | ' Una diffida in diretta'

Uomini e Donne News : Salvatore Di Carlo e il Commento Misterioso! : Salvatore Di Carlo, ex corteggiatore di Uomini e Donne e marito di Teresa Cilia, torna a parlare delle presunte diffide da parte della redazione del Dating Show. Poi cancella tutto, ma intanto tira in ballo anche Mediaset. Salvatore Di Carlo è stato zitto un paio di giorni ma adesso torna alla carica. Il marito di Teresa Cilia, ex corteggiatore e sua scelta a Uomini e Donne, in questi giorni è sceso in campo per difendere la ragazza. E hanno ...

U&D - Salvatore Di Carlo scrive su IG : 'Che differenza c'è tra Fascino e Mediaset?' : Continua ad infiammarsi la polemica su Uomini e donne, dopo che Mario Serpa e Teresa Cilia hanno puntato il dito contro la redazione del programma pomeridiano di Canale 5, capitanata da Raffaella Mennoia. Tra accuse reciproche e sospetti vari, potremmo dire che questo è stato il vero 'colpo di scena' dell'estate, al punto che altri autori del programma di Maria De Filippi sono scesi in campo per difendere l'operato della Mennoia da tutte le ...

U&D : Salvatore Di Carlo fa intendere che Teresa sia stata diffidata dalla redazione : Le polemiche estive intorno alla redazione di Uomini e Donne non si placano neppure durante la settimana di Ferragosto. Al contrario, proprio nei giorni in cui la gran parte degli italiani si gode le vacanze, i sospetti relativi alla correttezza di alcuni autori del dating show si sono arricchiti di un nuovo capitolo. A incuriosire i telespettatori è stato, in primis, l'improvviso silenzio di Teresa Cilia. Dopo una serie di accuse rilasciate ai ...

Uomini e Donne - Salvatore Di Carlo spiega il silenzio di Teresa Cilia : "Io non ho diffide..." : Dopo i lunghi e ripetuti affondi che hanno avuto come obiettivo l'autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, Teresa Cilia non ha più rilasciato dichiarazioni e i suoi follower si sono chiesti quale sia stato il motivo di questo improvviso silenzio.Salvatore Di Carlo, marito di Teresa ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, è intervenuto tramite Instagram. Il calciatore siCiliano ha esordito, dichiarando di non aver avuto voglia di ...

Salvatore Di Carlo spiega il silenzio di Teresa : diffida per l’ex tronista? : Teresa Cilia ha ricevuto una diffida dalla redazione di Uomini e Donne? Non si placa la polemica che è scoppiata dietro le quinte di Uomini e Donne, nata dopo alcune rivelazioni di Mario Serpa e Teresa Cilia. È stata soprattutto l’ex tronista siciliana a fare delle scottanti insinuazioni sul programma di Maria De Filippi e […] L'articolo Salvatore Di Carlo spiega il silenzio di Teresa: diffida per l’ex tronista? proviene da ...

Salvatore Di Carlo si scaglia contro Gianni Sperti di U&D : 'Sei una marionetta' : Non si placa la bagarre tra ex tronisti e la redazione di Uomini e Donne, tra cui anche gli opinionisti. Una bufera che sta tirando in ballo proprio tutti e non sta risparmiando nessuno. Dopo lo scontro acceso tra Teresa Cilia e Gianni Sperti, Salvatore Di Carlo (marito dell'ex tronista), ha deciso di pubblicare una Instagram Stories che sembra proprio essere rivolta al noto opinionista del dating show di Canale 5, nonostante il suo nome non sia ...

Uomini e Donne - nuova frecciata di Salvatore di Carlo alla Mennoia e spunta un post dell'ex di Claudio Sona : Il marito dell'ex tronista ancora contro l'autrice. E dal web spunta un vecchio post di Juan Fran Sierra sempre contro la Mennoia.

Uomini e Donne News - Salvatore Di Carlo : nuova stoccata alla Mennoia : Uomini e Donne News, Salvatore Di Carlo: nuova stoccata a Raffaella Mennoia Sembra non avere fine l’infuocata polemica intestina a Uomini e Donne che si è innescata tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia. Nella querelle è intervenuto nuovamente anche Salvatore Di Carlo, marito dell’ex tronista. Dopo che nella giornata di ieri sono volati gli stracci […] L'articolo Uomini e Donne News, Salvatore Di Carlo: nuova stoccata alla ...