Referendum sulla legge elettorale | Matteo Salvini deposita il quesito

Referendum - la Lega deposita il quesito sulla legge elettorale (e invoca i forconi) : Il quesito prevede l'abrogazione della parte proporzionale del rosatellum. Ora si attende il parere della Consulta, ma il sì...

Referendum - Calderoli deposita il quesito sulla legge elettorale : A sostegno i consigli regionali di Veneto, Sardegna, Lombardia, Friuli, Piemonte, Abruzzo, Liguria e Basilicata

In primavera ci sarà il Referendum sulla legge elettorale : Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato un provvedimento per chiedere il referendum abrogativo della quota proporzionale prevista nella legge elettorale nazionale. È la quinta Regione a farlo, dunque ci sono i requisiti costituzionali per indire la consultazione referendaria per cancellare la quota proporzionale dal sistema elettorale.Continua a leggere

Salvini : in primavera ci sarà il Referendum sulla legge elettorale : "Sono contento perché mi è arrivato il messaggio del governatore del Piemonte che è stato approvato dal suo Consiglio regionale il quesito, quindi è ufficiale: in primavera c'e' il referendum sulla legge elettorale". Lo ha detto Matteo Salvini nel suo intervento sul palco della Zena Fest, la festa del partito in corso a Genova. L'obiettivo, ha ribadito l'ex ministro dell'Interno, è tornare al voto con una legge ...

Accordo nel centrodestra sul Referendum sulla legge elettorale : Accordo 'last minute' nel centrodestra sul referendum abrogativo della parte proporzionale del Rosatellum bis. All'indomani della direttiva per l'astensione di Forza Italia emanata da Silvio Berlusconi, che rischiava di affossarne il percorso, i partiti della coalizione hanno trovato una intesa grazie alla quale anche Forza Italia darà il suo via libera alla consultazione proposta dai leghisti. Ciò ha permesso al vicepresidente del ...

Forza Italia ostacolerà l'ipotesi Referendum della Lega sulla legge elettorale? : Silvio Berlusconi ha dato indicazione affinché Forza Italia si esprima con l'astensione nei Consigli regionali chiamati a discutere la proposta di referendum abrogativo della parte proporzionale del Rosatellum bis lanciata dalla Lega. È quanto ha confermato il deputato di FI, Sestino Giacomoni, che ha la responsabilità su tutti i coordinatori regionali di partito. "Su input del presidente Berlusconi ho inviato questo messaggio, ...

Roberto Calderoli sulla decisione del Referendum : "È stata una cosa a tre - dove io ero l'ostetrica" : "Quelle dette dal mio collega sono parole assolutamente sconvenienti. Probabilmente Mattarella poteva dare un incarico a Salvini, però è una valutazione politica". Roberto Calderoli ha parlato, in un'intervista a Repubblica, delle offese rivolte al capo dello Stato da parte di Vito Comencini in occa

Salvini lancia la sfida al nuovo governo : ''Referendum sulla legge elettorale'' : Dal raduno di Pontida il leader della Lega parte all'attacco: ''Basta partitini che tengono in ostaggio il Paese, con il...