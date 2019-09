Project xCloud | Microsoft svela i requisiti di banda per il Console Streaming

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 30 settembre 2019) Poco tempo fa abbiamo scoperto che il prossimo meseinizierà il test pubblico diin alcuni paesi. Stiamo parlando dell'atteso servizio del colosso di Redmond che consentirà lodi giochi Xbox su altri dispositivi come telefoni cellulari e tablet.Tuttavia, nonostante i test siano in programma per ottobre, gli utenti iscritti all'Alpha Skip Ahead Ring posso già provare ile, per questo motivo,ha deciso dire idi rete minimi e consigliati.La feature funzionerà con una connessione wireless e un NAT moderato, ma si consiglia una connessione cablata e un NAT aperto. Per quanto riguarda lain upload della rete, si richiedono almeno 4,75 Mbps, ma per performance ottimali si consigliano 9 o più Mbps. Leggi altro...

