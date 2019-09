L’elenco dei condòmini morosi? Vietato pubblicarlo in bacheca

Ciclismo - Mondiali 2019 : la startlist e L’elenco dei partecipanti della prova in linea under 23. L’Italia ci prova : Momento di prove in linea per i Mondiali di Ciclismo 2019 nello Yorkshire. Dopo gli juniores tocca agli under 23 uomini: domani alle 15.10 il durissimo percorso da Doncaster ad Harrogate, di 186,9 km. Sei italiani in gara, tutti a caccia del grandissimo risultato. Un elenco di partecipanti in ogni caso di livello stellare: andiamo a scoprire la startlist. startlist prova in linea under 23, Mondiali Ciclismo 2019 SVIZZERA 1 BISSEGGER Stefan 2 ...

Trofeo Matteotti 2019 : la startlist e L’elenco completo dei partecipanti. Ballerini ci riprova : È una delle ultime classiche di settembre per il circuito italiano ed europeo di ciclismo: stiamo parlando del Trofeo Matteotti, che si svolgerà domenica ed anticipa la settimana iridata. Il campione uscente Davide Ballerini ci riprova: a caccia di una maglia azzurra, l’uomo dell’Astana vorrà ripetere il successo dello scorso anno. Andiamo a scoprire la startlist (in aggiornamento) con l’elenco dei partecipanti. startlist ...

Memorial Pantani 2019 : la startlist e L’elenco completo dei partecipanti. Tanti campioni al via - presenti Bettiol - Nibali - Bernal e Landa : Ha un cast d’eccezione la 16esima edizione del Memorial Pantani che si terrà domani. Corsa giovane quella dedicata al Pirata, ma che vanta un albo d’oro di tutto rispetto in cui spiccano i nomi di Damiano Cunego, Gilberto Simoni ed Elia Viviani. Quest’anno, al via, ci sono diversi campioni che puntano a dare ulteriore pregio alla penultima tra le classiche italiane premondiale. Citiamo, tra gli altri, nomi del calibro di ...

Coppa Sabatini 2019 : la startlist e L’elenco completo dei partecipanti. Presenti Bernal - Bettiol e Formolo : 67ma edizione per la Coppa Sabatini – Gran Premio città di Peccioli: la spettacolare corsa di un giorno che si disputa in Toscana va alla ricerca di un nuovo vincitore dopo lo spagnolo Lobato che si è imposto nel 2018. Chi riuscirà a succedergli? Al via ben sei formazioni World Tour, oltre alla Nazionale italiana di Davide Cassani che sarà alla ricerca di conferme in vista del Mondiale. Andiamo a scoprire la startlist (in ...

Giro di Toscana 2019 : la startlist e L’elenco dei partecipanti. L’Italia schiera Ciccone e Formolo - Ineos con Bernal : Domani, mercoledì 18 settembre, si corre la 91ma edizione del Giro di Toscana (Memorial Alfredo Martini), corsa di un giorno che lo scorso anno vide trionfare l’italiano Gianni Moscon. Tra i corridori al via spicca la presenza confermata di Egan Bernal, vincitore dell’ultima edizione del Tour de France, mentre l’Italia schiera, tra gli altri, Giulio Ciccone e Davide Formolo. startlist ed elenco dei partecipanti del Giro di ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : le entry-list e L’elenco completo dei partecipanti. L’Italia punta su Scarantino e Pizzolato : L’appuntamento con i Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi è ormai alle porte, con i migliori interpreti della disciplina che si daranno battaglia da mercoledì 18 settembre a venerdì 27 settembre a Pattaya, in Thailandia. Si preannunciano dieci giornate di gare molto intense e fondamentali, oltre che per l’assegnazione delle medaglie e dei titoli iridati, in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Si tratta ...

GP Montreal 2019 : la startlist e L’elenco completo dei partecipanti. Presenti Vincenzo Nibali e Peter Sagan : Domani (domenica 15 settembre) si correrà il Grand Prix de Montréal. La corsa in linea canadese, che fa parte del calendario World Tour, arriva quest’anno alla sua decima edizione. I corridori si sfideranno sul classico circuito attorno al Parc du Mont-Royal, con 18 giri da 12,2 km per un totale di 219,6 km. Tanti i big che vedremo in azione come l’australiano Michael Matthews (Sunweb), vincitore lo scorso anno, lo slovacco Peter Sagan ...

Coppa Bernocchi 2019 : la startlist e L’elenco dei partecipanti. Presenti Viviani - Bauhaus - Lutsenko e Coquard : Domenica 15 settembre prenderà il via la Coppa Bernocchi, seconda prova del Trittico Lombardo. Molti gli attesi prostagonisti in quella che resta una delle semiclassiche adatte alle ruote veloci più prestigiose del calendario italiano. Ci sarà la nazionale italiani coi due campioni europei, uno dei professionisti e l’altro degli U23, Elia Viviani e Alberto Dainese. Oltre a loro, puntano al successo anche Bryan Coquard (Vital-Concept), ...

Coppa Agostoni 2019 : la startlist e L’elenco dei partecipanti. Presenti Viviani - Ganna e Ciccone per la Nazionale Italiana : Saranno ventitré le squadre al via domani, sabato 14, alla Coppa Agostoni di Lissone; prima prova del Trittico Lombardo 2019 che proseguirà domenica con la Coppa Bernocchi, a Legnano, e ad ottobre con la Tre Valli Varesine. Un appuntamento fondamentale che anticipa la settimana iridata dei Campionati del Mondo nello Yorkshire. Saranno Presenti tre formazioni World Tour, tredici Professional, sei Continental e, ovviamente, la Nazionale Italiana, ...

GP Quebec 2019 : la startlist e L’elenco completo dei partecipanti. Presenti Peter Sagan e Vincenzo Nibali : Venerdì 13 settembre andrà in scena la prima di due classiche di un giorno in terra canadese, vale a dire il GP de Quebec. La corsa vede un lotto partenti davvero di primissimo piano, con fior di campioni che andranno a caccia del successo sull’esigente percorso studiato dagli organizzatori. L’arrivo sarà in salita dopo aver affrontato 15 volte uno strappo non particolarmente lungo, ma che presenta comunque pendenze anche in doppia ...

‘FIFPro Men’s World11 2019’ - L’elenco dei calciatori in lizza : c’è un solo italiano - Chiellini : Nelle ultime ore sono stati annunciati i 55 nomi in lizza ‘FIFPro Men’s World11 2019’, il premio verrà deciso dai dai voti di migliaia di calciatori professionisti di tutto il mondo, verranno votati un portiere, quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti, 21 le nazioni rappresentate, al primo posto il Brasile con 10 nomi, poi Francia (sette) e Spagna (sei), un solo italiano in lizza, Giorgio Chiellini, lo ...

Governo - Giuseppe Conte scioglie le riserve e legge L’elenco dei ministri. Di Maio agli Esteri - Lamorgese all’Interno e Gualtieri all’Economia : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sciolto la riserva con la quale aveva accettato l’incarico di formare il Governo conferitogli dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giovedì scorso. Il nuovo esecutivo giurerà giovedì mattina alle 10. “Forti di un programma che guarda al futuro dedicheremo le nostre migliori energie, le nostre competenze la nostra passione a rendere l’Italia migliore nell’interesse di tutti i ...

Governo PD-M5s - è ufficiale : il premier Conte annuncia L’elenco dei nuovi ministri : Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, ha sciolto la riserva, accettando l’incarico conferitogli dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A comunicarlo è stato il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti. Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaP Conte ha dunque accettato di formare il nuovo Governo. Ecco l’elenco dei ministri, la cui nomina è stata sottoposta dal premier al presidente ...

Governo - Giuseppe Conte scioglie le riserve e legge L’elenco dei ministri. Di Maio agli Esteri : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sciolto la riserva con la quale aveva accettato l’incarico di formare il Governo conferitogli dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giovedì scorso. Il nuovo esecutivo giurerà giovedì mattina alle 10. L'articolo Governo, Giuseppe Conte scioglie le riserve e legge l’elenco dei ministri. Di Maio agli Esteri proviene da Il Fatto Quotidiano.