Piogge monsoniche in India : 127 morti in 3 giorni : E' pesante il bilancio delle Piogge monsoniche che stanno colpendo l'India: negli ultimi 3 giorni 127 persone sono morte in seguito alle inondazioni. L'area più colpita è sicuramente quella dello...

Piogge monsoniche da record in India : morte almeno 100 persone - strade come fiumi : Negli ultimi 3 giorni nel nord dell’India sono morte almeno 100 persone, a causa delle Piogge monsoniche tardive e insolitamente intense che hanno sommerso strade, reparti ospedalieri e case. Il traffico ferroviario e quello veicolare sono bloccati, i servizi sanitari e la fornitura di corrente sono soggetti a interruzioni, le scuole sono chiuse sia in Uttar Pradesh che in Bihar. Sono state usate decine di barche per i soccorsi su strade ...

Almeno 120 morti in India per il monsone : Le piogge stagionali dovevano smettere all'inizio del mese ma stanno continuando ancora oggi, con conseguenze gravissime

Piogge monsoniche in India : situazione critica al centro/nord - decine di morti : Forti Piogge monsoniche continuano a colpire l’India, e in particolare gli Stati del centro e del nord: fonti ufficiali riferiscono che nel solo Uttar Pradesh, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 40 morti, mentre altre 24 persone sono decedute nel Bihar. Dall’inizio delle stagione dei monsoni (giugno), almeno 350 persone hanno perso la vita: in genere le Piogge cessano alla fine di settembre, ma gli esperti prevedono che ...

Animali : squali a rischio estinzione nell’Oceano Indiano : I ricercatori del Central Marine Fisheries Research Institute hanno lanciato l’allarme: il numero degli squali e delle razze nell’Oceano Indiano è in diminuzione. Gli esperti hanno spiegato (in occasione di un incontro pubblico tenutosi oggi a Kochi, in Kerala) di avere registrato negli ultimi vent’anni un calo drammatico di queste specie e di avere elaborato un Piano azionale di azione per la tutela degli squali. Il ...

Luna - nessuna traccia della sonda Indiana Vikram : perso il contatto il 7 settembre : Un satellite della NASA che ha sorvolato il luogo del presunto alLunaggio della sonda indiana Vikram non ne ha rilevato alcuna traccia: lo ha reso noto la stessa agenzia spaziale statunitense pubblicando le fotografie scattate dal Lunar Reconnaissance Orbiter della zona di alLunaggio prevista, a circa 600 chilometri dal polo sud Lunare. Tuttavia è possibile che la sonda sia “nascosta” in una delle zone d’ombra, e il prossimo ...

Onu - Khan : India farà strage in Kashmir : 19.23 L'India sta pianificando "un bagno di sangue" in Kashmir. E' l'accusa lanciata dal premier pakistano, Khan, all'Assemblea generale dell'Onu a New York. La parte controllata dall'India del territorio conteso è stata bloccata da quando New Delhi ha revocato lo status di semi-autonomia all'inizio di agosto. "Ci sono 900 mila soldati lì, non sono venuti, come dice Modi (permier Indiano, ndr) per la prosperità del Kashmir. Questi 900 mila ...

India - rilasciata sr. Concilia/ Era in carcere per presunta compravendita di minori : India, buone notizie su sr Concilia: dopo 15 mesi dietro le sbarre, la suora di Madre Teresa è tornata libera. Mons. Mascarenhas: 'Grande gioia'

Clima - le emissioni di Cina e India sono il vero problema? Solo in parte : Una delle affermazioni più in voga in Europa e negli Stati Uniti sul cambiamento Climatico è che “il problema non siamo noi, sono la Cina e l’India“. I due Paesi starebbero ammorbando il mondo con la crescita impetuosa delle loro emissioni nocive dovute all’aumento della popolazione e dei consumi. Inutile quindi sbattersi troppo quando i problemi vengono generati altrove. Questa lettura, molto in voga tra i politici di ...

Usa : India allenti restrizioni a Kashmir : 4.17 Gli Stati Uniti chiedono all'India di allentare "rapidamente" le restrizioni sul Kashmir. Lo ha detto una funzionaria del dipartimento di Stato Usa, Alice Wells, responsabile del sud-est Asia, rispondendo ai giornalisti alle Nazioni Unite. "Speriamo di vedere un'azione rapida: il ritiro delle restrizioni - ha detto - e il rilascio di coloro che sono detenuti".

Brad Pitt - altro che single. 50enne di origine Indiana - ecco la nuova sexy fidanzata : Dopo la rottura del suo matrimonio, è finalmente giunto il momento di aprire una nuova pagina amorosa per il bellissimo e famoso attore internazionale Brad Pitt? A quanto pare sembra proprio di sì. Gli strascichi delle nozze con Angelina Jolie sembrano ormai un cattivo ricordo, almeno a giudicare dalle foto del settimanale ‘Chi’ che lo ritraggono in buona compagnia. Chi è la donna che avrebbe fatto perdere la testa al protagonista di ‘Troy’ e di ...

Orrore in India - due bambini fanno i bisogni per strada : uccisi a bastonate da due fratelli : I due ragazzini, di undici e dodici anni, stavano raggiungendo la casa dei nonni quando si sono fermati per fare i bisogni all'aperto a Bhavkhedi, un villaggio del Madhya Pradesh. Lì sono stati barbaramente uccisi. La polizia ha arrestato due fratelli. Alcuni abitanti del villaggio hanno dichiarato di aver tentato di salvarli, ma di essere arrivati troppo tardi.Continua a leggere

India - due bimbi fanno i bisogni per strada e vengono uccisi a bastonate : erano due ‘intoccabili’ : Stavano andando a casa dei nonni, quando si sono fermati lungo la strada per fare i loro bisogni. Ed è a quel punto che i due bambini, di 11 e 12 anni, sono stati uccisi a bastonate da due uomini, due fratelli. Il duplice omicidio è avvenuto a Bhavkhedi, un villaggio del Madhya Pradesh, e la polizia ha arrestato Hakim Singh Yadav e Rameshwar Yadav, che hanno assalito i piccoli. Alcuni abitanti del villaggio hanno dichiarato di essere accorsi in ...

India - bambina nasce con quattro gambe e tre mani : I genitori della bambina, analfabeti e molto poveri, non si erano mai rivolti all'ospedale per un'ecografia prima del parto.Continua a leggere