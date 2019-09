Incidente Ferrara dopo la discoteca | il conducente dell’auto | “Dovevo morire con i miei

Fonte : fanpage

(Di lunedì 30 settembre 2019) “Non si dà pace. Si sente in colpa e so che non se lo perdonerà mai" dicono i familiari del 24enne che nella notte tra venerdì e sabato era alla guida della vettura schiantatasi contro un albero a Vigarano Mainarda. I suoi tre amici sono tutti morti. Il ragazzo aveva un tasso alcolemico pari a 1,30, superiore al limite consentito. Ora è indagato per omicidio stradale plurimo. Ma i genitori sono convinti: "L’alcol non c’entra".

