GP Beghelli 2019 | data | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) Archiviato il Mondiale rincomincia l’ultimissima parte di stagione delle due ruote. Così domenica 6 ottobre andrà in scena la 24esima edizione del Gran Premio Bruno. Una corsa di un giorno che negli anni è diventata capo saldo delnazionale in preparazione al Giro di Lombardia. Lo scorso anno a vincere fu l’olandese Bauke Mollema che precedette lo sprint di un folto gruppo. Quest’anno gli organizzatori hanno modellato il percorso sulla stesso copione dell’anno passato. In tutto i chilometri da percorre per i corridori saranno 199.3, divisi tra tratto in linea e ripetizione di 10 volte di un circuito. La corsa evidentemente esploderà solo nel parte finale quando i corridori che vorrà evitare lo sprint dovranno fare corsa dura sulla salita di Zappolino che sicuramente sarà decisiva. Di seguito ilcompleto, gli, la guida tv e ...

IdeawebTV : Presentazione Cuneo Volley, Manuel Beghelli: “Preparazione dura, ma siamo a buon punto” (VIDEO)… - sowmyasofia : GP Beghelli 2019: altimetria, percorso e favoriti dell’edizione 24 - sowmyasofia : GP Beghelli 2019: altimetria, percorso e favoriti dell’edizione 24 -