Due problemi per Ursula | il Parlamento Ue boccia i commissari di Romania e Ungheria

Migranti - Conte cambia rotta : “Basta propaganda - ora problemi si risolvono in Due giorni” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , prova a invertire la tendenza sulla questione Migranti rispetto all'operato dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "D'ora in poi nessuna propaganda . Voglio dire a tutti i cittadini che affronteremo questo problema senza cambia re il profilo di rigore”.Continua a leggere

La famiglia Sackler - proprietaria dell’azienda farmaceutica PurDue - sarebbe disposta a cederla per risolvere i problemi legali legati alla crisi degli oppioidi : Secondo una fonte anonima del New York Times, la famiglia Sackler, proprietaria dell’azienda farmaceutica Purdue Pharma, è disposta a rinunciare alla guida della società e pagare 3 miliardi di dollari (2,7 miliardi di euro) per chiudere con un accordo migliaia di