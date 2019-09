Di che colore è la scarpa? Rosa o grigia? Torna in auge un “gioco” che vi farà perdere la

Conte2 - Fassina : “Bellanova vuole ratifica Ceta? LeU e M5s contrari. Il governo non è monocolore Pd - che ha pure straperso elezioni” : “governo Conte bis? Sarà una maggioranza complicata“. Così il deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo (Radio Radicale) circa i suoi rapporti col Pd, partito che lasciò nel giugno del 2015. E spiega: “Nei giorni scorsi sono intervenuto sul ministro Paola De Micheli riguardo alla concessione autostradale ai Benetton, oggi sono dovuto intervenire sul ministro Bellanova che, con ...

Dinosauri - di che colore sono davvero : Il pigmento che dava colore ai Dinosauri potrebbe aver svolto un ruolo nella loro evoluzione. Recenti studi indicano in particolare che la melanina – responsabile dell'abbronzatura della pelle umana – potrebbe aver influenzato l'anatomia interna dei vertebrati vissuti milioni di anni fa al punto da suggerire ipotesi sull'evoluzione del piumaggio e la conquista del volo. I melanosomi sono organelli cellulari dei melanociti, nei quali si trova ...

Il Giornale : Bonucci deve ricordare che a Coverciano c’è da difendere l’onore del tricolore : Su Il Giornale, Franco Ordine parla della simulazione di Bonucci costata l’espulsione immeritata a Karapetyan. Ricorda il tweet velenoso del calciatore dell’Armenia, di ieri, indirizzato al difensore della Juve e della Nazionale e il dibattito scatenatosi sui social in merito all’episodio. “Avere, sotto la casacca azzurra, quella della Juve ha alimentato livore e veleni provenienti tutti da tifosi rivali che hanno firmato ...

Macché giallorosso - nel governo anche Leu (ma il tricolore irrita Casini e i centristi) : Conte è atteso al Quirinale per presentare al Capo dello Stato la lista dei ministri. Eppure in Parlamento i numeri sono...

Razzismo - Demba Ba : “Spero che i giocatori di colore lascino la Serie A” : “Ecco perché avevo deciso di non andare a giocare lì quando potevo. A questo punto spero che tutti i giocatori di colore lascino questo campionato”. Questo il duro commento di Demba Ba, ex attaccante del Chelsea e attualmente al Basaksheir, club turco avversario della Roma in Europa League. Il giocatore senegalese, con questo tweet, si riferisce ai presunti “buu” razzisti uditi durante Cagliari-Inter si domenica ...

Vuole assomigliare a Superman - si sottopone a tantissime operazioni chirurgiche - cambia colore della pelle e tratti somatici - ora sogna con un ultimo intervento per diventare più alto : Ci sono fissazioni che un uomo si porta sin da piccolo. Molti uomini da bambini sono stati fan di un supereroe. Batman, Superman, Spiderman, Iron Man sono alcuni dei supereroi più amati. Un uomo, un filippino di 35 anni che si chiama Herbert Chavez, ha un unico sogno nella vita assomigliare più possibile al suo eroe, Superman. Per realizzare il suo sogno si è sottoposto a un’infinità di operazioni chirurgiche già dal lontano 1995. ...

Kate Middleton : scegliete il colore che le dona di più : RossoCelesteRosaGialloVerdeBluGlicineMagentaBiancoGrigioPescaCeruleoTra le tante (perché sì, sono tante) fortune che il destino (ma anche una certa testardaggine, le va riconosciuto) ha riservato a Kate Middleton – o, come dovremmo chiamarla oggi, alla duchessa Catherine di Cambridge – ce n’è una che le donne hanno tutte le sacrosante ragioni del mondo di invidiarle. Non parliamo tanto del marito di tutto prestigio (insomma, ...

Musiche fasciste a tutto volume e insulti razzisti : ragazza di colore lascia la spiaggia : Gianni Scarpa, l’ex gestore della spiaggia fascista di Playa Punta Canna a Sottomarina, il giorno di Ferragosto, avrebbe preso il megafono dello stabilimento balneare per urlare insulti contro la turista, nata in Italia da genitori africani, che è andata direttamente dai carabinieri.Continua a leggere

Sacrestano picchiato fuori dalla chiesa perché di colore : “Ora temo per la mia vita” : Aggredito perché nero in pieno giorno: è successo al Sacrestano della Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate, nel Varesotto. Un aggressione che ha causato a Deodatus Nduwimana, italiano originario del Burundi da quasi 20 anni Sacrestano della basilica, una lussazione. Lo riportano alcuni media locali.Nduwimana ha spiegato che finora c’erano state da parte della stessa persona solo insulti e minacce a parole. ...

Gallarate - sacrestano di colore spintonato e insultato : “Preso di mira perché nero” : spintonato e insultato “solo perché nero“. È successo a Gallarate, nel Varesotto. Vittima dell’episodio razzista il sacrestano della Basilica di Santa Maria Assunta, Deodatus Nduwimana, un italiano originario del Burundi che da quasi 20 anni lavora nella parrocchia. Secondo alcuni media locali, l’aggressione è costata al sacrestano una lussazione. “È successo in pieno giorno – ha riferito a Varesenews ...

Gallarate - sacrestano aggredito perché di colore : Il santese ha riportato la lussazione di una spalla. «Stavo andando ad aprire la basilica di Santa Maria Assunta quando sono stato attaccato da un uomo»

La nazionale femminile argentina di basket ha perso a tavolino una partita dei Giochi panamericani perché ha sbagliato il colore della divisa : La nazionale femminile argentina di basket ha perso a tavolino per 20 a 0 una partita contro la Colombia ai Giochi panamericani in corso in questi giorni in Perù. La sconfitta a tavolino è stata decisa dopo che le giocatrici

