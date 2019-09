Fonte : agi

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il ministro dell'Economia, Gualtieri, ha messo le mani avanti: "Il governo - ha spiegato - non ha ancora presentato nessun piano sull'Iva. L'orizzonte non è la nota di aggiornamento al Def, ma la". Parole che volevano essere distensive alla vigilia del Consiglio dei ministri che si terrà nel pomeriggio di oggi, 30 settembre. Ma le pressioni affinché l'esecutivo non dia alcun segnale di aumento delle tasse e dica no ad pure ad ipotesi di rimodulazioni selettive dell'Iva sono sempre più forti. E' Di Maio che intervia 'Non è l'arena' su La7 a dirlo chiaramente: "L'Iva non può aumentare, né nell'aliquota minima, né nell'intermedia, né in quelle più alte". Ed è anche Renzi ad assicurare che farà di tutto per evitare che l'esecutivo alzi la pressione fiscale. Per fare sintesi e fare in modo che ci sia ...

LaStampa : Schiaffo dell’attivista svedese ai capi di Stato al vertice sul clima. Accordo tra 59 Paesi dimezzare le emissioni… - gabrillasarti2 : RT @_Velies_: @gabrillasarti2 Solo un paese come il nostro può subire imperterrito di avere lo zio demente di Yoghi al vertice dello stato - fisco24_info : C'è stato un vertice notturno su manovra e Ius Culturae: Il ministro dell'Economia, Gualtieri, ha messo le mani ava… -