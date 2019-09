Al via a Ragusa la festa della Madonna del Rosario

Ragusa skate park - sindaco replica : accatastamento già avviato : Ragusa skate park, sindaco replica: accatastamento già avviato. Il sindaco Cassì risponde alle osservazioni dei consiglieri Mirabella e Tringali

Ragusa - locazione via Matteotti le spiegazioni del sindaco : Ragusa, locazione via Matteotti le spiegazioni del sindaco. Spiega alla cittadinanza le ragioni amministrative

Ragusa - chiusa casa luci rosse in via Elia : Ragusa, chiusa casa luci rosse in via Elia. I clienti recavano il solito disturbo ai vicini. Fermate due donne sudamericane

Ragusa - studenti disabili - via all'assistenza da lunedì : Al via da lunedì i servizi di assistenza specialistica per gli studenti disabili della provincia di Ragusa. Lo comunica il libero consorzio di Ragusa

Ragusa - accuse M5S su affitto immobile via Matteotti : Cassì annuncia querela : Ragusa, affitto immobile via Matteotti ai 5 stelle replicano sindaco e presidente opera pia. Cassì annuncia querela. Antoci: operiamo titolo gratuito

Ragusa - 5 Stelle attaccano il sindaco su locazione via Matteotti : Ragusa, 5 Stelle attaccano il sindaco su locazione via Matteotti. “come ai tempi della prima repubblica Cassì continua a pagare cambiali elettorali"

Ragusa - riaprire al traffico via Padre Tumino : Ragusa, riaprire al traffico via Patre Tumino. A chiederlo i consiglieri grillini Tringali e Firrincieli

Ragusa - quasi un chilometro di discariche abusive in via Tumino FOTO : Ragusa, quasi un chilometro di discariche abusive lungo la via Tumino, fenomeno che si e’ accentuato da quando e’ stata chiusa al traffico

Caporalato - viaggio tra i campi del Ragusano : migranti pagati 2 - 5 euro all’ora. Nelle serre anche ragazzini (che non vanno a scuola) : Ha solo 15 anni ma non passerà un’estate come gli altri. Niente mare o serate con gli amici per Giulia (nome di fantasia), una ragazzina di origine rom che ogni giorno passa dieci ore Nelle serre a raccogliere pomodori. Anzi ogni notte, visto che d’estate in Sicilia fa molto caldo: la raccolta, quindi si fa dopo il tramonto. In cambio riceverà una trentina di euro: meno di tre per ogni ora lavorata. Lavoratori sfruttati da ...

Ragusa - impianto di Skate Park intitolato a Totò Ottaviano : Sarà intitolato al Maestro dello Sport Totò Ottaviano l’impianto di Skate Park di via Napoleone Colajanni

Ragusa - lavori asfaltatura in via Grandi : ottimo ma periodo sbagliato : Chiavola asfaltatura via Grandi ottimo ma periodo sbagliato. I lavori sull’arteria da e per Marina di Ragusa proprio nei giorni ‘caldi’ di agosto

Grave incidente sulla Ragusa - Marina di Ragusa : traffico deviato : Grave incidente strada Marina di Ragusa – Ragusa, all’altezza della Villa Ottaviano. Il traffico è stato deviato e sul posto l’elisoccorso

Marina di Ragusa - una via intitolata a Giorgio Tidona : A Marina di Ragusa una via intitolata al poliziotto Giorgio Tidona. Fu fucilato nell'isola di Ugliano

Autostrade : Musumeci - '5 settembre via libera Cipe alla Catania-Ragusa' (2) : (AdnKronos) - Il governatore della Sicilia ha anche chiesto che la sede legale della nuova società pubblica possa essere la città di Ragusa e ha invitato il premier a portare, alla seduta di settembre, un crono-programma definitivo e assicurare tempi certi. "La data del 5 settembre - conclude - è in