Trentin argento amaro | trionfa Pedersen

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 29 settembre 2019) E' unbeffardo quello di Matteoai mondiali di ciclismo. L'ultima giornata dei mondiali di ciclismo nello Yorkshire (nel giorno del compleanno del compianto Felice Gimondi, scomparso poco piu' di un mese fa) si disputa in condizioni estreme, con il percorso ridotto da 298 a 261 chilometri per le condizioni meteo sfavorevoli con pioggia, freddo e strade allagate. La vince, a sorpresa, un incredulo Mads, che in volata beffa proprio l'azzurro scattato a 200 metri dall'arrivo. Terzo posto per lo svizzero Stefan Kung, quarto un altro italiano, Gianni Moscon e solo quinto Peter Sagan.Se da un lato l'disa di beffa, dall'altro l'Italia puo' esultare per aver riportato sul podio iridato un azzurro 11 anni dopo la doppietta oro-Ballan-Cunego ai mondiali 2008 di Varese. "Stavo morendo di freddo - il commento a fine gara di- e' stata ...

ItaliaTeam_it : Argento mondiale per Matteo! Nella prova in linea iridata secondo gradino del podio per Matteo #Trentin! ???????… - RaiSport : Matteo #Trentin ha conquistato la medaglia d'argento nella prova in linea ai Mondiali di ciclismo di #Harrogate… - Eurosport_IT : PEDERSEN CAMPIONE DEL MONDO ??????? Trentin ci prova ma in volata non ne ha più, argento per l'azzurro...… -