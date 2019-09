Prosegue lo sprint sulla giustizia | Bonafede vede i dem Insofferenza Renzi

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 30 settembre 2019)l'impegno del Guardasigilli Alfonsoper trovare l'accordo pieno con i dem, alleati di governo,riforma della- prescrizione e sorteggio per il Csm sono i difficili nodi da sciogliere - con l'obiettivo di raggiungere in Parlamento l' approvazione del 'pacchetto' sul settore civile e penale, elegge elettorale delle toghe, entro la fine dell'anno. Da domani ogni giorno e' buono, e la volonta' del Guardasigilli c'e' tutta per mettere in agenda un nuovo incontro al ministero di Via Arenula con la delegazione del Pd guidata dal vicesegretario Andrea Orlando, e non e' completamente esclusa l'ipotesi che all'appuntamento partecipino Italia Viva e Leu. Anche se e' poco probabile. Cresce infatti l'del neonato partito di Matteoper il pressing di. Per ora i due partner piu' piccoli del governo giallo rosso - Italia Viva e Leu - ...

ilfogliettone : Prosegue lo sprint sulla giustizia, Bonafede vede i dem. Insofferenza di Renzi - - Mainzer : Giustizia, prosegue lo sprint, Bonafede vede i dem - Politica -