Mark O’Connell | “Il transumanesimo crede che si possa sconfiggere la morte con la

Fonte : wired

(Di domenica 29 settembre 2019) C’è chi dice no all’idea che il corpo umano abbia limiti e che le sue potenzialitàno essere espresse solo nell’ambito di una singola esperienza terrena. Per i transumanisti, descritti dal giornalista e scrittore irlandese Mike O’Connell nel saggio Essere una macchina, le regole della partita possono cambiare, grazie a una tecnologia in grado di superare i confini della condizione umana. O’ Connell, al Wired Next Fest di Firenze, spiega che “il libro parla di persone che hanno un’aspettativa speranzosa che un domani sila. I transumanisti sono coloro che pensano che siutilizzare la tecnologia per spingere oltre la condizione umana”. Una spinta a caro prezzo e certamente non alla portata di tutti: non stupisce che a scommettere concretamente sul tema non siano poi i “tecnofreak” ma anche e soprattutto miliardari ...

