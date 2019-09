Le caratteristiche che deve avere il miglior conto deposito

OnePlus 7T : caratteristiche - uscita e prezzo. La recensione di GQ : Appena 4 mesi dopo l'uscita di OnePlus 7 Pro, la casa cinese guarda avanti e annuncia OnePlus 7T, l'aggiornamento del suo modello «economico» che punta a prendere le caratteristiche vincenti della versione premium per portarle su una fascia di prezzo più bassa. «OnePlus si impegna costantemente per offrire la migliore tecnologia ai propri utenti», ha dichiarato Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus. ...

Ecco i quattro nuovi Amazon Echo (base - dot - flex e studio) : prezzi e caratteristiche : Si rinnovano gli Amazon Echo, aggiungendo quattro nuovi dispositivi alla sua line-up. Si parte da Echo Dot con orologio: è così che si chiama la nuova versione dello speaker intelligente più venduto della gamma proprio in virtù dell'orologio che traspare tra le cuciture della texture. Il LED riesce a regolarsi in automatico in base alla luce della stanza in cui è posizionato, in modo da rendere sempre perfettamente visibile l'ora e la ...

Il grande giorno di MIUI 11 per Xiaomi : caratteristiche tempi di uscita con lista smartphone : Una giornata davvero importante quella che stiamo vivendo oggi 24 settembre a proposito di un produttore come Xiaomi e della tanto attesa uscita di MIUI 11. In particolare, dopo le informazioni che abbiamo condiviso con voi nelle scorse settimane, abbiamo finalmente informazioni più dettagliate sia sui plus legati all'aggiornamento, sia sugli smartphone coinvolti con relativi tempi di uscita. Proviamo dunque a capire come si stiano mettendo le ...

Redmi 8A quasi ufficiale tra foto dal vivo e conferme su alcune caratteristiche tecniche : Redmi 8A, il nuovo modello economico del sub-brand di Xiaomi, è stato mostrato nel suo design definitivo, con conferme su alcune caratteristiche tecniche. L'articolo Redmi 8A quasi ufficiale tra foto dal vivo e conferme su alcune caratteristiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

F1 - GP Russia 2019 : le caratteristiche della pista di Sochi. Adatta o meno alla Ferrari? Da valutare la performance nel tratto misto : La Ferrari sta vivendo un momento magico e con la doppietta di Singapore ha raggiunto un traguardo che non arrivava ormai da undici lunghissimi anni, quello delle tre vittorie consecutive (furono quattro ad inizio stagione 2008 con Felipe Massa e Kimi Raikkonen). Gli aggiornamenti sul fondo e soprattutto sulla parte anteriore del muso hanno prodotto risultati eccellenti sia in qualifica che in gara sotto i riflettori artificiali di Marina Bay e ...

FOOTBALL MANAGER 2020 : Svelate nuove caratteristiche : Sports Interactive e SEGA sono felici di svelare le caratteristiche principali di FOOTBALL MANAGER 2020. Quest’anno i fan della serie potranno concentrarsi sulla pianificazione e sullo sviluppo a lungo termine. Lo sviluppo dei giocatori e l’identità del club saranno al centro di FM20 e i MANAGER possono avere un maggiore contributo da entrambi. Inoltre, FM20 vede miglioramenti nella grafica in-match, nonché ...

OnePlus 7T : svelati il design e le caratteristiche tecniche : Svelato il design e le specifiche del prossimo smartphone di OnePlus con ampio display e tre fotocamere posteriori

MotoGP - GP Aragon 2019 : le caratteristiche del circuito. Yamaha può continuare a sognare : Non si è ancora calmata l’enorme adrenalina di Misano che per team e piloti del motomondiale è già tempo di pensare alla prossima settimana. L’appuntamento è ancora in Spagna, per il terzo round iberico del Mondiale dopo Jerez e Barcellona e precisamente in Aragona sul Motorland Aragón, in un’area abbastanza isolata della cittadina di Alcañiz. La configurazione del tracciato è stata ideata dall’architetto tedesco Hermann ...

Ciclismo - Matteo Trentin sui Mondiali 2019 : “Il percorso si adatta alle mie caratteristiche. Mi giocherò le mie chance” : Matteo Trentin e i Mondiali di Ciclismo nello Yorkshire. L’azzurro, leader designato per riportare l’iride in Italia a distanza di undici anni dall’ultima volta (Alessandro Ballan nel 2008 a Varese) è senza se e senza ma il punto di riferimento della compagine guidata dal CT Davide Cassani. Nella giornata di ieri è stata resa nota una pre-selezione degli azzurri al via della competizione e il corridore della Mitchelton-Scott ...

Ciclismo - Matteo Trentin sui Mondiali 2019 : “Il percorso si adatta alle mie caratteristiche. Mi giocherò le mie chance” : Matteo Trentin e i Mondiali di Ciclismo nello Yorkshire. L’azzurro, leader designato per riportare l’iride in Italia a distanza di undici anni dall’ultima volta (Alessandro Ballan nel 2008 a Varese) è senza se e senza ma il punto di riferimento della compagine guidata dal CT Davide Cassani. Nella giornata di ieri è stata resa nota una pre-selezione degli azzurri al via della competizione e il corridore della Mitchelton-Scott ...

Lanciato lo Xiaomi Mi 9 Lite oggi 16 settembre in Italia : le caratteristiche : È stato Lanciato quest'oggi per l'Italia lo Xiaomi Mi 9 Lite, come vi avevamo preannunciato in questo articolo di qualche giorno fa. Si tratta del corrispettivo europeo dello Xiaomi CC9, commercializzato in Cina a luglio scorso. Il device ha dimensioni di 156.8 x 74.5 x 8.67 mm, distribuite in un peso di 179 gr., ed integra il sistema operativo Android 9 Pie con MIUI 10.3. Lo Xiaomi Mi 9 Lite ha un pannello AMOLED da 6.39 pollici con ...

Decine di foto di Google Pixel 4 XL ci confermano design e caratteristiche tecniche : Google Pixel 4 XL svelato da un mucchio di foto che confermano ancora una volta il design e molte delle sue caratteristiche tecniche principali con un paio di interessanti indizi sul comparto fotografico. L'articolo Decine di foto di Google Pixel 4 XL ci confermano design e caratteristiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Apple Watch Series 5 è ufficiale : caratteristiche - prezzo e data di uscita : Apple ha annunciato il nuovo Apple Watch Series 5, continuando a perfezionare lo smartWatch più venduto al mondo. Dopo aver rivisto il design e averlo reso indipendente dallo smartphone un anno fa, nel 2019 l'orologio intelligente guadagna un nuovo display Retina always-on, la bussola integrata e la possibilità di fare chiamate d'emergenza internazionali in più di 150 paesi. Sembrano dettagli di poco conto, ma vanno a consolidare quello che ...

Conosciamo la scheda tecnica del nuovo iPhone 11 : prezzo - uscita e caratteristiche : Una presentazione per certi versi anomala quella riguardante, tra le altre cose, anche il nuovo iPhone 11. Da un lato la trasmissione dell’evento per tutti su Youtube, dall'altro il fatto che, a differenza di quanto riscontrato negli anni scorsi coi suoi predecessori, stavolta nei giorni antecedenti al grande evento siano trapelate non poche indiscrezioni che alla fine si sono rivelate veritiere. Proviamo dunque a fare ordine con la scheda ...