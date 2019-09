Gualtieri:manovra non sarà restrittiva

"Non faremo una, nonostante la richiesta dell'Europa di una riduzione del debito dello 0,6%,faremo invece una piccola espansione utile a conciliare stimolo alla crescita e controllo del debito". Così, ministro Economia a Mezz'ora in più. Sul deficit: "Meglio non dichiarare il 2,4% e poi fare 2,04 e avere un impennata dello spread, meglio una saggia via di mezzo". Dl fiscale? "Probabilmente ci".Assicura l'impegno a un "graduale superamento del supertiket" e "No tagli a scuola e sanità".(Di domenica 29 settembre 2019)