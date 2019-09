Giorgetti non esclude che la Lega possa entrare nel Ppe

Fonte : agi

(Di domenica 29 settembre 2019) Lapotrebbenel Partito popolare europeo. L'ex sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, Giancarlo, ospite di Maria Annunziata a 'Mezz'ora in piu'' su Rai3, dice che non lorebbe a priori. "Con la Csu bavarese, ad esempio, ci sono molti elementi di consonanza", aggiunge. "non ha escluso l'ingresso dellanel Ppe: è una buona notizia e un significativo passo avanti per la costruzione di un centrodestra più credibile e competitivo, non supino ma neanche nemico dell'Europa". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, convinta che "E' questa la strada giusta, perché se il sovranismo diventa isolazionismo finisce per remare contro l'interesse nazionale".

