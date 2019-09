Formula 1 – Clamoroso colpo di scena a Sochi | Vettel costretto al ritiro

Cosa ci fa una monoposto di Formula 2 in autostrada? Clamoroso in Repubblica Ceca - il VIDEO è pazzesco : La polizia sta indagando su chi possa essere il proprietario della monoposto avvistata su un’autostrada in Repubblica Ceca, nei pressi di Príbram Una scena davvero curiosa, che in poche ore ha fatto letteralmente il giro del web. Sull’autostrada D4 in Repubblica Ceca, precisamente nei pressi di Príbram in Boemia centrale, una monoposto di Formula 2 è stata vista circolare tra le auto, ovviamente violando il codice della ...