Fonte : agi

(Di sabato 28 settembre 2019) Le manifestazioni per l'ambiente degli studenti in Italia e in tutto il mondo, il fine vita con idel premier Giuseppesul “diritto alla morte” e le sueai medici obiettori, il tema dell'evasione fiscale e le ipotesi del governo sull'uso del contante e le carte di credito, tra sconti, bonus fiscali e aumenti, che riportano al centro il “caso Iva”, infine l'intesa nella maggioranza 5Stelle-Pd sui figli degli immigrati che per diventare italiani basterà loro andare a scuola 5 anni, sono gli argomenti che in ordine sparso tengono banco neidi apertura dei quotidiani in edicola questa mattina. CORRIERE DELLA SERA Fine vita, idi«Sì all'obiezione di coscienza per i medici. Non credo nel diritto alla morte» LA REPUBBLICA Che forza,Oltre un milione in piazza LA STAMPA L'onda verde deiUn milione nelle piazze “Ma adesso ...

sulsitodisimone : Titoli e aperture: la rabbia dei ragazzi per i cambiamenti climatici e i dubbi di Conte sul fine vita raccontati da… - Agenzia_Italia : Titoli e aperture: la rabbia dei ragazzi per i cambiamenti climatici e i dubbi di Conte sul fine vita raccontati da… - notizieonlineIT : RT @Agenzia_Italia: Titoli e aperture: la decisione sulla non punibilità del #suicidioassistito raccontata dai quotidiani in edicola #DjFab… -