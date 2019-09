Il leghista Comencini a Pontida urla | “Mattarella mi fa schifo” Indagato per vilipendio

Fonte : fanpage

(Di sabato 28 settembre 2019) L'onorevole aveva insultato il presidente della Repubblica Sergio Mattarrela durante il raduno a. "Mi fa schifo", aveva detto. Il fascicolo d'indagine è stato inviato, per competenza, a Bergamo dal procuratore della repubblica di Verona.

