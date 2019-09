F1 Gp Russia | qualifiche | Leclerc domina e si prende la quarta pole consecutiva Hamilton

F1 - Risultato Qualifiche GP Russia 2019 : risultato qualifiche - pole stellare di Leclerc! Hamilton beffa Vettel per la prima fila : La Ferrari non si ferma più! Quarta pole position consecutiva per un Charles Leclerc in versione deluxe nelle qualifiche del GP di Russia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1. Ci si aspettava la pioggia ma il tempo ha retto benissimo e tutta la giornata si è disputata sotto il sole e questo ha certamente aiutato la SF90 che aveva già dato ottimi segnali nelle prove libere; il monegasco ha regolato tutti dominando ogni turno e ...

Griglia di partenza F1 - GP Russia 2019 : risultato e classifica qualifiche. Leclerc in pole-position davanti a Hamilton - Vettel 3° : Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Sochi. Il pilota della Ferrari ha dominato le qualifiche e domani scatterà al palo per la quarta volta consecutiva, il monegasco andrà a caccia della vittoria ma ancora una volta se la dovrà vedere con Lewis Hamilton che gli partirà accanto. Il britannico della Mercedes ha preceduto Sebastian Vettel di un soffio, la doppietta ...

F1 Gp Russia - qualifiche : quarta pole consecutiva di Leclerc. Ancora davanti a Hamilton - terzo Vettel : L'articolo F1 Gp Russia, qualifiche: quarta pole consecutiva di Leclerc. Ancora davanti a Hamilton, terzo Vettel proviene da Il Fatto Quotidiano.

Griglia di partenza F1 - GP Russia 2019 : risultati e classifica qualifiche : Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Sochi. Grandissimo spettacolo e lotta serrata per la conquista della pole position, si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani: le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno lottato con le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas offrendo un grande spettacolo come atteso alla vigilia. Di seguito ...

