Paola Perego | Per trent' anni ho sofferto di attacchi di panico

Paola Perego rivela : "Trent'anni passati a combattere gli attacchi di panico" : Ospite di Silvia Toffanin, la conduttrice annuncia l'uscita di un suo libro sul disturbo da attacchi di panico. E rivela i...

Antonella Clerici e Paola Perego - critiche durissime su Instagram dopo il selfie : Un selfie tra amiche al ricevimento di matrimonio di amici comuni è diventato per Antonella Clerici e Paola Perego, l’occasione per essere prese di mira dagli haters della rete, che si sono scagliati contro le due conduttrici. A scatenare la gogna mediatica è stato uno scatto che, nelle intenzioni di Antonella Clerici, che lo ha postato in tempo reale sul suo profilo Instagram, doveva essere un ricordo di un momento gioioso, una serata di festa ...

Paola Perego irriconoscibile - ‘deturpata’ dal botox. La conduttrice massacrata dai fan : Paola Perego è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Mamma e nonna, a 53 anni può vantare ancora un fisico pazzesco, merito del dna ma anche della vita equilibrata che conduce. «Diventare nonna significa diventare mamma due volte», aveva detto Paola Perego all’indomani della nascita del nipotino Pietro. A renderla nonna per la prima volta è stata la figlia più grande, Giulia, avuta dall’ex marito Andrea Carnevale. Per ...

Isola Dei Famosi - Paola Perego : "È di Simona Ventura - chiunque la presenti sembra un ospite". Povera Marcuzzi : Un colpo basso quello inferto ad Alessi Marcuzzi da Paola Perego, durante il programma Incontri al Tramonto, visibile su Tim Vision. Durante la trasmissione infatti, Simona Ventura, seduta in prima fila tra il pubblico, ha posto alla collega una domanda: "Tu faresti dei reality che hanno lanciato al

Isola - Paola Perego infiamma la faida fra la Ventura e la Marcuzzi : Paola Perego riaccende la faida fra Simona Ventura e Alessia Marcuzzi iniziata a causa dell’Isola dei Famosi. Super Simo è legata in modo indissolubile al reality di sopravvivenza che portò in Italian nel Duemila rendendolo un successo. Otto edizioni dopo lasciò la trasmissione che venne ceduta dalla Rai a Mediaset. In seguito il volto dell’Isola dei Famosi divenne Alessia Marcuzzi. Negli ultimi anni la conduttrice romana è stata ...

Paola Perego si ferisce e finisce in ospedale. Su Instagram mostra la mano fasciata : «È stato un incidente» : Momenti di paura per Paola Perego. Infatti, la conduttrice è finita in ospedale per colpa di un incidente avvenuto in cucina. La presentatrice Rai lo ha rivelato in una storia su Instagram mostrando la mano fasciata e il letto del pronto soccorso. Uno spavento non da poco sul quale però lei riesce a ironizzare: «Ho sempre sostenuto che per me la cucina è una stanza pericolosa…mi basta entrarci ed ecco l’incidente…», ha scritto. Tanto spavento ...

