Oltre un milione in piazza per Ambiente

, Il dato è ufficiale: sonouni partecipanti ai cortei per il clima in tutta Italia.Il dato è fornito da Gianfranco Mascia di Friday for Future. "Sono duecentomila a Roma, lapiù partecipata, seguita da Milano con 150 mila. A Napoli circa 80 mila,50 mila a Firenze,20 mila a Torino e Bologna e 10 mila a Palermo e Bari". "Immagini incredibili da tutta Italia!" Lo scrive su twitter l'attivista svedese Greta Thunberg twittando foto delle manifestazioni in varie città italiane.(Di venerdì 27 settembre 2019)