Oltre | a tu per tu con le donne

Sciopero clima - Oltre un milione in piazza nelle città italiane. LIVE : È la terza volta che il movimento “Fridays for Future”, ispirato da Greta Thunberg, organizza uno Sciopero globale. Possibili disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici. Il ministro dell’Istruzione Fioramonti: giustificare le assenze a scuola degli studenti

Sciopero clima - Oltre 1 milione in piazza nelle città italiane. LIVE : È la terza volta che il movimento “Fridays for Future”, ispirato da Greta Thunberg, organizza uno Sciopero globale. Possibili disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici. Il ministro dell’Istruzione Fioramonti: giustificare le assenze a scuola degli studenti

Cambiamenti climatici : l’invasione di insetti alieni “ha causato danni per Oltre mezzo miliardo” : “l’invasione di insetti e organismi alieni portati nelle campagne italiani dai Cambiamenti climatici e dalla globalizzazione degli scambi ha causato danni per oltre mezzo miliardo nell’ultimo anno con gravissimi effetti sul piano ambientale, paesaggistico ed economico“: è quanto emerge dal Rapporto Coldiretti su “Sos Clima per l’agricoltura italiana” diffuso al Villaggio Contadino di Bologna dove è stata mostrata “la teca degli ...

La loro figlioletta nasce in vacanza - ospedale pretende Oltre 100mila euro “per rilasciarla” : La piccola Amal Saleem è trattenuta presso il Royal Hospital NMC di Dubai. I medici pretendono dai suoi genitori £ 100.000. Hanno già fatto sapere che la bimba sarà dimessa “solo quando inizieranno a pagare”. Per questo Azhar Saleem, 26 anni, di Birmingham, e sua moglie Syeda Khola Adnan, 23 anni, chiedono aiuto.Continua a leggere

Lozano non pervenuto - non va Oltre il 5 il giudizio della sua prestazione : Castro colpisce a morte una gara che il Napoli ha dominato ma chi è causa del proprio male, non può che piangere se stesso Scrive il Mattino che da a Lozano la palma di peggiore in campo con un 4,5 in pagella. La prestazione del messicano non convince e infatti è lui ha lasciare il terreno di gioco per l’ingresso in campo di Llorente. Più che bambola assassina,un tenero bambolotto Non va oltre il 5 la sua pagella neanche sul Corriere ...

Arisa - mamma «falsa invalida» indagata per truffa : «Ingiusto profitto di Oltre 24mila euro - è autonoma e capace di gestirsi» : Arisa, indagata per truffa la mamma della cantante, Assunta Santarsiero: «Ingiusto profitto di oltre 24mila euro». Secondo l'ordinanza sui falsi invalidi condotta...

L’eredità de Le Regole del Delitto Perfetto secondo Viola Davis - ben Oltre il suo storico Emmy : Viola Davis si prepara a dire addio a Le Regole del Delitto Perfetto e al suo personaggio più iconico, quello che le ha permesso di fare il grande salto in carriera e che l'ha portata a vincere uno storico premio, il primo Emmy Award assegnato ad un'attrice afroamericana come miglior protagonista per una serie tv drammatica. Era il 2005 quando Viola Davis faceva commuovere la platea e la sua collega Kerry WashingtonViola Davis faceva ...

Atletico - nel 2019/20 stimati ricavi per Oltre mezzo miliardo : Atletico Madrid ricavi 2019 2020 – L’Atlético Madrid stima un fatturato di oltre mezzo miliardo di euro per la stagione 2019/2020. I Colchoneros puntano ad arrivare a 515 milioni di euro di ricavi nel 2019/2020, il 27% in più rispetto al budget approvato per il 2018/2019. Lo scrive “Palco 23”, spiegando che ancora non si […] L'articolo Atletico, nel 2019/20 stimati ricavi per oltre mezzo miliardo è stato realizzato da Calcio e ...

Unicef : Oltre un milione di bambini a rischio per il freddo : L’Unicef ha l’obiettivo di raggiungere 1,1 milioni di bambini in Medio Oriente e Nord Africa per aiutare a contrastare i rischi di malattie, assenze scolastiche o grave freddo a causa delle anticipate rigide condizioni meteorologiche e temperature arrivate al di sotto dello zero in diverse aree. Unicef fornirà assistenza salvavita ai bambini in Egitto, Iraq, Giordania, Libano, Palestina, Siria e Turchia. Con risorse limitate e quasi ...

Sondaggi - per Swg Italia Viva vale Oltre il 5% (e supera Forza Italia) : recupera dall’astensione e permette al Pd di recuperare voti dal M5s : Italia Viva, il nuovo movimento di Matteo Renzi, per la prima volta nella sua brevissima vita supera il 5 per cento in un Sondaggio. A dare maggiore credito alla Forza politica dell’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd è l’istituto Swg nella rilevazione settimanale per il TgLa7. Secondo questi dati Italia Viva riuscirebbe perfino a superare Forza Italia e a tallonare i Fratelli d’Italia. Bisogna dire che è il ...

Donald Trump congela Oltre 391 milioni di dollari di aiuti per l’Ucraina : Pugno duro del tycoon. Il presidente USA vuole che il nuovo presidente ucraino Volodymyr Zelensky indaghi su un’ipotesi di corruzione

Il Pd ha deciso di fare i conti con le minoranze. Per non frammentarsi Oltre : Ridefinire la piattaforma politica del Partito Democratico alla luce della nascita del governo Conte II e della scissione dei renziani. Questa, in estrema sintesi, la proposta uscita dalla direzione nazionale del Partito Democratico. L'occasione per questa "ridefinizione" potrebbe essere la tre giorni che si terrà a Bologna, sotto il 'patrocinio' di Gianni Cuperlo e della fondazione culturale dem che si è impegnato a costruire, e che ...

"Lingua italiana a rischio estinzione" : Oltre 3mila le parole da salvare per Zanichelli : Tremila parole da salvare dal rischio estinzione. Ecco la missione che porterà Zanichelli a fare il giro delle principali città italiane col progetto #paroledasalvare. Ma il celebre vocabolario non si ferma qui: saranno 3.126 le parole che nell’edizione 2020 verranno affiancate da un trifoglio, simbolo grafico che le contrassegnerà come termini sempre meno presenti nell’uso scritto, orale e nei media.Il nuovo ...

AESVI 4 eSports si occuperà di questo settore in crescita che conta già una fanbase di Oltre 1.200.000 persone : Attraverso un comunicato stampa AESVI annuncia la nascita di un nuovo ramo dell'associazione chiamata AESVI 4 eSports che si dedicherà in maniera verticale agli eSports in rappresentanza delle imprese che operano nel settore del gaming competitivo. 10 i nuovi soci fondatori di AESVI 4 eSports che andranno ad affiancarsi ai publisher e ai developer già soci dell'Associazione: 3 organizzatori di eventi eSports (PG eSports, Progaming/ESL e ...