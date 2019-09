NBA – Nuove regole per i team | i giocatori dovranno essere classificati secondo l’esatta

Fonte : sportfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) L’NBA ha comunicato dellealle franchigie: ogni giocatore dovràclassificatoaltezza ed età L’NBA ha deciso di regolamentare in maniera più ferrea alcuni aspetti legati ai propri tesserati.quanto riportato dal New York Times infatti, la lega americana ha comunicato alle franchigie la richiesta di dover fornireetà ed altezza dei cestisti entro la prima settimana del training camp. Per diversi anni infatti, alcunisono stati indentificati come più alti o più bassi della loro vera altezza. Lo stesso è accaduto con l’età diconsiderati più giovani di quanto i loro documenti in realtà dichiarassero. Non si ripeteranno più dunque casi come quello riguardante la reale altezza di Kevin Durant o l’età di Buddy Hield. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per ...

