Le richieste d' asilo in picchiata Ma smontano il metodo Salvini

Nel 2019 crollate le richieste di asilo - ma con il nuovo governo si temono nuovi sbarchi : Mauro Indelicato L'Eurostat certifica il crollo delle richieste di asilo in Italia, con uffici meno ingolfati nell'esaminare le domande: nel 2019 , calo del 43% delle richieste , ma adesso si teme l'effetto portato dalla strategia sui migranti del nuovo governo Crolla il numero dei richiedenti asilo in Italia nell’ultimo anno: secondo gli ultimi dati di Eurostat infatti, la cifra complessiva di persone che chiedono protezione ...

Migranti - Ocse : richieste asilo dimezzate : 12.18 Il numero di persone che hanno depositato una richiesta d' asilo in Italia nel 2018 è "calato del 57,8%,per stabilizzarsi a circa 53.400 persone". Così l' Ocse nella scheda Italia di Migration outlook.Le domande maggiori da Pakistan Nigeria e Bangladesh. Sono 6,1 mln le persone nate all'estero e residenti in Italia.Il 54% sono di sesso femminile. Gli italiani,invece, che vanno verso i paesi dell' Ocse , sono diminuiti dello 0,2% nel 2018.Per ...

Vittoria per Trump alla Corte Suprema - ok a restrizioni su richieste di asilo : Donald Trump incassa una Vittoria alla Corte Suprema, a maggioranza repubblicana dopo le sue due nomine, in materia di immigrazione. Ribaltando la decisione di una Corte d’appello, i giudici hanno deciso di far entrare in vigore la nuova normativa governativa che vieta a gran parte degli immigrati centroamericani di chiedere asilo in Usa se durante il loro viaggio hanno attraversato Paesi terzi sicuri dove potevano avanzare la stessa ...