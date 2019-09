Ciclone tropicale Lorenzo arriva a categoria 4 e punta l'Europa | si teme un disastro

Ciclone extra-tropicale : Per ciclone extra-tropicale si intende qualsiasi tipo di ciclone che non si sviluppa nelle fasce tropicali. Sono i classici cicloni che si formano nelle aree temperate e presentano caratteristiche...

Ciclone tropicale : Il ciclone tropicale è una profonda bassa pressione con chiaro ed evidente occhio centrale attorno al quale i venti ruotano vorticosamente in senso antiorario nell´emisfero boreale (quello in cui...

Ciclone tropicale Hikaa colpisce l'Oman : inondazioni e danni : Anche l'oceano Indiano può essere in grado di generare cicloni tropicali, seppur con frequenza e intensità minore rispetto all'Atlantico e al Pacifico per ovvi motivi di estensione ed energia in...