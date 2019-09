Arriva ‘TicketAppy’ | da oggi biglietto bus direttamente sul cellulare

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Roma – Semplificare il quotidiano, risparmiare tempo, evitare lo stress e ridurre lo spreco di carta: daa RomaTicketAppy, la prima app per comprare ogni genere dio abbonamento ATACdallo smartphone.Un passo in avanti per rendere Roma sempre più “smart” e attenta all’ambiente, più vivibile e semplice per l’oltre milione e mezzo di viaggiatori che quotidianamente usufruisce dei mezzi pubblici. Una risorsa unica da tenere a “portata di smartphone” per poter vivere la città in leggerezza, con un utilizzo semplice e intuitivo.Accessibile a tutti, TicketAppy consente di acquistare tutti i principali titoli di Atac e di attraversare i tornelli della metropolitana semplicemente scansionando il QR Code mostrato sullo schermo del telefono. A realizzare TicketAppy è stato il pluripremiato team della XAOS systems, uno dei fiori all’occhiello della ...