Abusi sessuali in Vaticano? Chiesto processo per due preti | Quarto grado

Abusi sessuali sui “chierichetti del Papa” - il Vaticano chiede il processo per due preti : Il Promotore di giustizia del tribunale Vaticano ha chiesto il rinvio a giudizio di don Gabriele Martinelli con l'accusa di Abusi sessuali che sarebbero avvenuti nel Preseminario San Pio X, e di don Enrico Radice, rettore del Preseminario all'epoca dei fatti, con l'accusa di favoreggiamento. Il rinvio a giudizio è stato possibile in virtù di un apposito provvedimento di papa Francesco.Continua a leggere

Abusi sessuali sui chierichetti del Papa - la procura vaticana chiede il rinvio a giudizio di don Gabriele Martinelli : Abusi sessuali coi chierichetti del Papa. La denuncia contenuta nell’ultimo libro del giornalista Gianluigi Nuzzi, Peccato originale, è stata confermata dai magistrati della Santa Sede. “Il promotore di giustizia del tribunale dello Stato Vaticano – si legge in una nota ufficiale della Sala Stampa – con provvedimenti del 16 e 17 settembre, ha chiesto il rinvio a giudizio rispettivamente di don Gabriele Martinelli, con l’accusa di ...

Il cardinale australiano George Pell ha fatto ricorso presso la più alta corte australiana contro la sua condanna per Abusi sessuali su minori : Il cardinale australiano George Pell, ex stretto consigliere di Papa Francesco, ha fatto ricorso presso la più alta corte australiana contro la sua condanna a sei anni di carcere per abusi sessuali su minorenni. È la sua ultima possibilità di

Indagini sugli Abusi sessuali negli USA - lo sport al vaglio del Dipartimento di Giustizia. Si parte dallo scandalo della ginnastica : Novità sullo scandalo abusi sessuali che ha sconvolto la ginnastica artistica negli USA. Il Dipartimento di Giustizia Statunitense ha infatti avviato un’indagine sugli abusi sessuali negli sport olimpici negli States, come riporta il Wall Street Journal tutto è nato dalle Indagini scaturite dallo scandalo Larry Nassar, medico della Nazionale di artistica femminile che tra il 1996 e il 2014 ha abusato di oltre 350 atlete tra cui alcune big ...

Bibbiano - gip archivia il caso di una coppia - accusata di Abusi sessuali nei confronti del figlio : Il gip Luca Ramponi, nell'ambito dell'inchiesta 'Angeli e demoni' sui presunti affidi illeciti di Bibbiano, ha archiviato il caso di una coppia di genitori, accusata di corruzione di minorenni: secondo l'accusa il padre avrebbe compiuto abusi sessuali, che sarebbero stati coperti dalla madre. Il bambino, di 9 anni, dal 2016 era stato affidato ad un'altra famiglia.Continua a leggere

USA – Abusi sessuali negli sport olimpici - avviata un’indagine : avviata un’indagine contro Abusi sessuali negli sport olimpici: caos negli USA Nel mondo dello sport non mancano le notizie raccapriccianti: anche lo spettacolo sportivo è macchiato da episodi davvero spiacevoli, come Abusi sessuali. Tante sono le campionesse che hanno iniziato a denunciare i fatti, che però non smettono di cessare. Arriva dagli USA una notizia da brividi: secondo il Wall Street Journal sarebbe stata avviata ...

Rimini - Abusi sessuali su 14enne : arrestato albergatore : Il 14enne er in vacanza nell’hotel coi genitori, ha raccontato di essersi svegliato di soprassalto a bordo piscina perché l’uomo lo stava toccando nelle parti intime dopo avergli abbassato i pantaloni. Il 57enne rigetta ogni accusa sostenendo che il minore era con il cellulare in mano e i pantaloni abbassati e lui lo avrebbe invitto a ricomporsi.\\ adsensesi Un noto albergatore di Miramare di Rimini di 57 anni è stato arrestato ...

Ciclismo femminile : il Team Sunweb istituisce il protocollo #Metoo cycling - un decalogo contro Abusi e molestie sessuali : Il mondo del Ciclismo manda un primo deciso segnale in risposta allo scandalo esploso nello scorso giugno con tre diverse denunce per molestie sessuali nei confronti di Patrick Van Gamsen, direttore sportivo della formazione belga femminile Healt Mate Cyclelive. La squadra tedesca del Team Sunweb ha deciso di istituire il protocollo “#Metoo cycling”, ispirato al movimento internazionale che si occupa di dare spazio e denunciare ...

Violenze sessuali per 10 anni. Donna costretta ad Abusi dall'amante : Rosa Scognamiglio Una Donna albanese era costretta a subire abusi sessuali, anche con più uomini contemporaneamente, dal suo amante. Dopo dieci anni di sevizie, la vittima ha denunciato il suo aguzzino alle autortà di Cosenza Donna violentata da un gruppo di 20 uomini contemporaneamente. Così, una ragazza albanese residente a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, era vittima di abusi sessuali reiterati e di una sfrenata ...

Jeffrey Epstein morto suicida in carcere : il miliardario accusato di Abusi sessuali e traffico di minori : Il miliardario Jeffrey Epstein si è ucciso nel carcere di Manhattan, a New York, dove era detenuto. Il 66enne miliardario era stato travolto dallo scandalo di abusi sessuali e traffico di...

