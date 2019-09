Volete giocare lo spietato Sekiro | Shadows Die Twice in prima persona? Ora è possibile

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 26 settembre 2019) Se siete fan diDie, abbiamo delle ottime notizie per voi. Il modder "Zullie the Witch" ha pubblicato da poco una mod che vi permette diall'ultimo gioco di FromSoftware con una visuale in. Si tratta di una mod che introduce una prospettiva completamente diversa, qualcosa che, probabilmente, piacerà ad alcuni giocatori di PC.I giocatori vengono avvertiti che potrebbero avere qualche problema, come vertigini, e che potrebbero notare qualche errore dal punto di vista tecnico, poichénon è mai stato pensato per essere giocato in modalità. Questa mod rende anche il gioco un po' più difficile, poiché il punto di vista in terzaconsente ai giocatori di comprendere meglio l'ambiente circostante.Leggi altro...

Cam4_IT : Volete vedere @_monella007 giocare con tutti i suoi amici #dildo? ???????? Non perdetevi la diretta delle 14! A tra poc… - Redblack100x100 : Quindi la #Roma fino a ieri era il #RealMadrid dei bei tempi, l’inter deve giocare come il #derby almeno fino a giu… - porzia__ : @claudio_2022 Egoismo ne abbiamo?!? Del tuo corpo fai quello che ti pare, ma la maternità ti DEVE fare diventare… -