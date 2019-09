ROMA | ACCOLTELLA VIGILANTE E SI UCCIDE IN METRO B Straniero in pozza di

Un ragazzo ha accoltellato una guardia giurata e poi si è suicidato nel tunnel della stazione Tiburtina a ROMA : A Roma giovedì sera un ragazzo ha accoltellato al collo un vigilante nel tunnel che collega la metro alla stazione Tiburtina, lo ha disarmato e ha usato la sua pistola per suicidarsi. La polizia è stata avvisata da una persona

ROMA - accoltella vigilante e poi si uccide sparandosi : paura alla stazione Tiburtina. FOTO : Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la guardia giurata è stata accoltellata più volte al collo. Ora è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. L'aggressione si è consumata all'ora di punta, nel tunnel della metro B, davanti a numerosi passeggeri

ROMA : straniero accoltella vigilante - lo disarma e si uccide nella metro B Tiburtina. Digos indaga sul suo passato. Grave la guardia giurata accoltellata al collo : Uno straniero ha accoltellato un vigilante, lo ha disarmato e poi ha usato la sua pistola per spararsi e uccidersi. È successo a Roma, nel tunnel della metro B alla stazione...

