Le vendite globali di Huawei stanno andando bene e la società pensa a un Mate X con stilo

Volvo Cars : in agosto +10 - 2% per le vendite globali : In agosto, Volvo Cars ha registrato un buon andamento delle vendite globali, aumentate del 10,2% in termini di volume rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le vendite complessive hanno raggiunto nel mese 47.796 unità, dato che tutti i mercati di Stati Uniti, Cina ed Europa hanno riportato una crescita dei volumi nel mese indicato. […] L'articolo Volvo Cars: in agosto +10,2% per le vendite globali sembra essere il primo su ...