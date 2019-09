Il ghiacciaio ​Planpincieux si sta spostando Cosa dicono i primi dati

Fonte : agi

(Di giovedì 26 settembre 2019) Iforniti dal radar installato, questa mattina, a 2.200 metri di distanza dal ghiacciaio "confermano i valori di spostamento della massa di ghiaccio, pari a alcune decine di centimetri al giorno". È quanto hanno detto i tecnici della regione Valle d'Aosta con i rappresentanti della Fondazione Montagna sicura che, oggi, insieme al sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi e all'assessore alla difesa del suolo Stefano Borrello, hanno fatto il punto della situazione del ghiacciaio. Il radar già in dotazione alla regione Valle d'Aosta, è uno strumento che misura la distanza dal ghiacciaio ed i suoi movimenti di avvicinamento ed è, quindi, in grado di segnalare possibili accelerazioni. "Al momento - hanno spiegato i tecnici- le acquisizioni deiavvengono ogni ora ma in caso di emergenza si può accelerare fino ad un minuto". IDa martedì ad oggi si sono ...

