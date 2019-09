Glicemia | i semi di zucca per tenerla sotto controllo

Fonte : dilei

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il diabete mellito è un problema di salute pubblica molto serio. Si stima che, entro il 2030, riguarderà oltre 300 milioni di persone a livello mondiale. Per prevenirlo conta molto l’educazione alimentare e la scelta di cibi in grado di tenerela. In questo elenco è possibile includere idi. Nel corso degli anni la scienza ha più volte approfondito le loro proprietà. Tra gli studi più interessanti in merito è possibile ricordarne uno condotto da un’equipe attiva presso l’Università di Nottingham e pubblicato nel 2013 sulle pagine della rivista Food Science and Nutrition. Gli esperti si sono concentrati in particolare su alcune tipologie di macromolecole contenute neidella. Si tratta nello specifico della trigonellina e del D-chiro-inositolo. La prima macromolecola è un ormone vegetale frutto del metabolismo della niacina ...