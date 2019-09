Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Lo scorso anno ad “di Maria De Filippi” era uno dei cantautori più apprezzati, poi il suo percorso si è interrotto eEva ha proseguito la sua carriera musicale da indipendente. L’ex concorrente ha appena pubblicato il singolo “Errore Bellissimo”, già presentato alle selezioni di Sanremo Giovani 2019. E come succede ogni volta che si deve lanciare un nuovo progetto,apparse su Instagram le foto che ritraevanosul set fotografico con un nuovo look, un po’ Anni 80, un po’ rock ed emo. Apriti cielo. Il cantante ha ricevuto insulti pesantissimi, sia nei messaggi privati che nei commenti sotto i post. “Cerco sempre di rispondere a tutti quanti in posta privata – ci spiega– e controllando alcuni miei post ho visto che c’erano degli insulti che non ho mai ricevuto nella mia vita. Non ti nascondo che mi hanno colpito abbastanza ...

FQMagazineit : Giacomo Eva, l’ex di Amici vittima di omofobia: “Mi sono sentito male quando ho letto insulti come ‘che cazzo ti tr… - Cascavel47 : Giacomo Eva, l’ex di Amici vittima di omofobia: “Mi sono sentito male quando ho letto insulti come ‘che cazzo ti tr… - claudysmelly : RT @jsbpublishing: “L’ODIO non generi mai ODIO” @ilpopoloveneto e @MEI_Meeting che ringraziamo danno notizia dell’attacco #omofobico subito… -