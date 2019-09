Dragon Quest XI S | Echi di un' era perduta - Edizione definitiva - recensione

I Giochi classici di Dragon Quest arrivano su Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato che i primi tre Giochi classici della serie Dragon Quest® saranno disponibili su Nintendo Switch™ a partire dal 27 settembre. I fan potranno riscoprire le origini di Questa leggendaria saga RPG e quindi l’intera trilogia di Erdrick su Dragon Quest, Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line™ e Dragon Quest III: The Seeds of Salvation®, che potranno essere scaricati ...

Dragon Quest I - II e III per Nintendo Switch stanno per arrivare in occidente : Square Enix pubblicherà le versioni Switch di Dragon Quest, Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line e Dragon Quest III: The Seeds of Salvation tramite il Nintendo eShop il 27 settembre per $ 4,99, $ 6,49 e $ 12,49 rispettivamente.Una raccolta fisica che include tutti e tre i titoli è prevista anche per Switch in Asia con sottotitoli in inglese, cinese e coreano a ottobre. Ecco una panoramica dei titoli, tramite Square Enix:Leggi ...

Dragon Quest XI S : grazie a una simpatica opzione gli NPC diranno delle bugie : Da alcuni giorni è disponibile sull'eShop la demo di Dragon Quest XI S, riedizione per Nintendo Switch dell'acclamato JRPG che include nuovi contenuti e funzioni inedite. In particolare una di Queste renderà decisamente più imprevedibile la vostra avventura.All'inizio di una nuova partita, il giocatore può attivare varie opzioni speciali, molte delle quali rendono il gioco decisamente più difficile, ad esempio riducendo l'esperienza ottenuta ...

Il director di Dragon Quest Builders lascia Square Enix : Dragon Quest Builders 2 si è rivelato un buon successo ma Questo non ha comunque impedito a Kazuya Niinou, director della serie, di lasciare Square Enix per proseguire su un'altra strada.Il director di entrambi i capitoli di Questa serie "parallela" ha deciso di lasciare la società per entrare in un'altra compagnia, di cui ancora non si sa nulla.Kazuya Niinou ha dunque salutato e ringraziato i colleghi, in particolare modo Naoki Yoshida, ...

Dragon Quest XI S - disponibile la demo sul Nintendo eShop assieme al preload della Definitive Edition : A poco più di un mese della sua uscita, Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta approda sull'eShop di Nintendo attraverso una versione di prova. In Questo modo, prima di decidere se acquistarlo o meno, potrete dare uno sguardo generale al gioco di ruolo di Square Enix.Tutti i progressi fatti all'interno della demo saranno poi trasferiti nella versione ufficiale una volta che il gioco verrà lanciato sul mercato. La demo vi darà anche un ...

Dragon Quest Builders 2 : ecco tutte le novità in arrivo col nuovo aggiornamento : Square Enix ha recentemente confermato che l'ultima parte del contenuto gratuito di Dragon Quest Builders 2 introdurrà un nuovo epilogo ed i cambiamenti climatici il 20 agosto 2019.Per giocare l'epilogo dovrete però dovrete prima di tutto completare tutte le scavenger hunt relative all' Explorer Shores, visitare almeno una Buildertopia e sbloccare 45 builder recipe.Una volta completati tutti Questi incarichi riceverete una lettera che sbloccherà ...

Dragon Quest Builders 2 raggiunge il traguardo di 1 - 1 milioni di copie vendute nel mondo : Dragon Quest Builders 2 è il secondo capitolo dello spin-off del celebre JRPG di Square Enix, la compagnia ha da poco annunciato che il titolo ha raggiunto il traguardo di 1,1 milinoi copie vendute nel mondo, il tutto considerando vendite fisiche e digitali.Dragon Quest Builders 2 è stato pubblicato su Nintendo Switch e PS4 lo scorso dicembre in Giappone, qualche mese dopo è invece arrivato anche in occidente sulle stesse piattaforme. Dragon ...

Dragon Quest XI S : annunciato l'arrivo di una demo gratuita : In occasione del Dragon Quest Summer Festival 2019 di Tokyo, Square Enix ha annunciato una demo gratuita per Dragon Quest XI S. Non si tratta solo di un'ottima occasione per provare la versione Nintendo Switch del celebre JRPG ideato da Yuji Horii prima del lancio: coloro che conserveranno i dati di salvataggio della demo riceveranno nel gioco finale un "seme abilità", nonché la carta eroe premium "The One Descended from Erdrick [S]" del gioco ...

Smash Bros. Ultimate : il nuovo eroe di Dragon Quest ha una data di uscita : Super Smash Bros. Ultimate si prepara domani a ricevere il suo prossimo lottatore a tema a Dragon Quest, l'annunnio arriva dal boss Masahiro Sakurai durante una recente live in cui ha elencato le sue abilità e mostrato lo stage ad esso dedicato l'Altare di Yggdrasil.Il nuovo eroe farà parte del nuovo aggiornamento 4.0, che tra le altre cose introduce alcuni cambiamenti alle meccaniche Final Smash, d'ora in avanti avrete infatti un tempo limitato ...