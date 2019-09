Uomini e Donne | Sara Tozzi lascia il trono | Non ho il cuore libero

Uomini e Donne - l’annuncio a sorpresa di Maria De Filippi : “Si è sposata” : Uomini e Donne, deve essere stata una registrazione più che movimentata quella di mercoledì 25 settembre. Si sa, nello studio di Maria De Filippi le sorprese non mancano mai, ma in questo caso ce ne sono ben 2. Le spiffera entrambe il sito Il Vicolo delle News, sempre aggiornatissimo sul dating show di Canale 5. La prima anticipazione riguarda un addio: Sara Tozzi ha abbandonato il programma. Tronista da meno di un mese, la bella modenese classe ...

Uomini e donne : critiche a RICCARDO - ancora incerto su IDA : Nella puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne mandata in onda ieri, avevamo lasciato a centro studio Armando Incarnato, RICCARDO Guarnieri e la nuova protagonista Valentina. Dopo aver accantonato la frequentazione con il cavaliere di Taranto, Valentina aveva deciso di concentrarsi sull’Incarnato. I due erano anche usciti a cena, ma in studio emerge che Armando ha organizzato un’uscita anche con un’altra signora, una certa Debora, che ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia si è sposata : Maria De Filippi le fa gli auguri in trasmissione : Dopo l'anticipazione relativa al prematuro abbandono della tronista Sara Tozzi, Il Vicolo delle News fa un ulteriore spoiler in merito alla prossima puntata del Trono Classico del seguitissimo programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, in onda su Canale5. Durante la trasmissione la padrona di cas

Anticipazioni Uomini e donne registrazione 25 settembre : Sara Tozzi abbandona il programma : È passato meno di un mese dalla presentazione dei nuovi tronisti di Uomini e donne ma uno di loro ha già deciso di abbandonare il programma. La sorprendente decisione è avvenuta nel corso della registrazione del Trono Classico che si è tenuta oggi 25 settembre, durante la quale Sara Tozzi ha reso noto di non voler proseguire oltre la sua avventura nel dating show condotto da Maria De Filippi. Le ragioni, secondo quanto da lei dichiarato, non ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez commenta la fine della storia con Sonia Pattarino : Sonia Pattarino ha annunciato un paio di giorni fa la fine della relazione con il suo compagno Ivan Gonzalez, ex tentatore di Temptation Island Vip. I due si erano conosciuti nell'ambito del dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne, a cui hanno partecipato nella scorsa stagione rispettivamente come corteggiatrice e tronista. La crisi fra i due era nell'aria già da tempo, segnalata dai seguaci di entrambi, che avevano notato una certa ...

