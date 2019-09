Tumore | le 12 regole per prevenirlo|I dati | in un anno 2 000 malati in meno

Fonte : corriere

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il Codice Europeo contro il cancro indica le azioni che ogni cittadino può adottare per contribuire alla prevenzione dei tumori: il 30% di casi in Europa potrebbero essere evitati se tutti seguissero queste indicazioni

Corriere : Tumore, le 12 regole per prevenirlo - Libercolo : RT @Corriere: Tumore, le 12 regole per prevenirlo - crispadafora : RT @Corriere_Salute: Tumore, le 12 regole per prevenirlo -