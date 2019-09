Switch Lite su una TV? Chi ne ha bisogno quando si può utilizzare un Panasonic Boombox

Switch Lite è un flop al lancio in Giappone? Le azioni di Nintendo calano ma sembra presto per parlare di fallimento : Possono i dati dei primi tre giorni sul mercato raccolti in una sola nazione essere utilizzati per valutare il fallimento del lancio di un nuovo prodotto? Se si dà un'occhiata all'andamento delle azioni della grande N, flop e delusione sono le parole che potrebbero essere accostate al lancio in terra nipponica di Switch Lite.Come segnalato dall'analista Daniel Ahmad attraverso Twitter, le azioni di Nintendo hanno subito un calo del 3,7% dopo ...

Anche Nintendo Switch Lite è afflitto dal famoso problema del Joy-Con Drift? : Il fastidioso problema del Joy-Con Drift ormai lo conoscono molti possessori di Nintendo Switch. Tuttavia sembra che si sia ripresentato Anche sulla nuova console portatile, ovvero Nintendo Switch Lite.Un utente di Reddit ha postato un video in cui si vede la telecamera di The Legend of Zelda: Breath of the Wild muoversi lentamente nonostante gli stick analogici non siano in uso. In questo caso è lo stick destro a dare problemi: nel video si ...

Switch Lite su una TV? È impossibile per una mancanza hardware : Vista la sua natura di fratello minore, Switch Lite è una console che ha effettivamente alcune mancanze rispetto allo Switch base e che anche per questo motivo si configura esclusivamente come un handheld, come una console portatile.Come sottolineato nella nostra recentissima prova, si tratta di un hardware sotto molti aspetti estremamente interessante ma anche di un prodotto che fa discutere alcuni utenti e alcuni fan. Al di là della mancanza ...

Il prezzo più accessibile di Switch Lite è stato fortemente voluto da Nintendo : Switch Lite è una console significativamente più economica del sistema originale. Questa nuova versione costa 219 Euro, mentre lo Switch classico arriva fino a 300 Euro. Ma il prezzo del nuovo sistema è stato attentamente calcolato, poiché Nintendo "voleva renderlo più economico per un impatto maggiore e assicurarsi che sarebbe stato un grande successo negli Stati Uniti", secondo Takashi Mochizuki del Wall Street Journal.Nel suo recente report, ...

Nintendo Switch Lite - ad un primo contatto rivela maggiore portabilità ma anche schermo e batterie migliorate rispetto alla console standard : Switch Lite, la versione only portable della console di Nintendo esordisce sul mercato in tre colori, rinuncia a docking station e pad separabili e si prepara a diventare il perfetto compagno da viaggio dei pendolari, vediamo ora nel dettaglio quali differenze si presentano rispetto alla console standard. Le caratteristiche che saltano subito all’occhio sono un monitor più piccolo ma migliorato, un peso minore e una batteria più performante, ...

Nintendo Switch Lite esce oggi 20 settembre : tutte le novità nel video unboxing : Il grande giorno di Nintendo Switch Lite è finalmente arrivato! Dopo aver annunciato il nuovo modello della sua ultima console, la casa di Super Mario ha infatti messo a disposizione di tutti gli appassionati questa versione più piccola e compatta del device ibrido nella giornata di oggi, 20 settembre 2019. E, per ricordarci l'appuntamento dal forte sapore geek, ha pubblicato un video unboxing ufficiale con Kit & Krystal, i due conduttori ...

Nintendo Switch Lite - prova : Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di provare Switch Lite la prima revisione ufficiale della riuscitissima console ibrida della grande N. Zitta zitta, Nintendo ne ha portata anche un'altra nei negozi: attraverso una revisione dei processi costruttivi dell'hardware originale, le nuove versione di Switch standard, quelle che cominciano con la sigla HAD, possono vantare una durata della batteria maggiore e uno schermo più luminoso. Ne ha parlato ...

Nintendo Switch Lite riceverà la Flip Cover ufficiale : Nintendo Switch Lite è stato annunciato ufficialmente il 10 luglio di quest'anno, una notizia straordinaria per gli amanti di Switch. Questa elegante versione della console sarà disponibile a un prezzo inferiore rispetto a Switch standard ed è pensata per giocare in mobilità.Proprio per questo motivo, Switch Lite potrebbe essere soggetto a graffi o urti e quindi Nintendo ha pensato a una custodia Flip Cover ufficiale che manterrà la console al ...

Nintendo dà il benvenuto in famiglia a Switch Lite con un nuovo video : Come molto probabilmente saprete, Nintendo ha annunciato da poco il suo Switch Lite, una nuova console pensata per tutti coloro che vogliono giocare gli apprezzati titoli Switch in mobilità.La console, già analizzata dalla redazione di Digital Foundry, arriverà il prossimo 20 settembre al prezzo di 219,99 Euro.In vista del lancio di Switch Lite, ecco che Nintendo ha deciso di pubblicare un nuovo video per dare il benvenuto in famiglia alla nuova ...

Il trailer di lancio di Nintendo Switch Lite ci ricorda data di uscita e novità : Il grande giorno di Nintendo Switch Lite è sempre più vicino. La "nuova" console della casa di Super Mario sarà infatti disponibile per l'acquisto dal prossimo 20 settembre, lo sesso giorno in cui debutterà anche The Legend of Zelda Link's Awakening. Questo nuovo gioiellino tecnologico andrà a puntare tutto sul gaming portatile, eliminando di fatto la sua precedente natura ibrida, come mostra il trailer di lancio in italiano pubblicato nelle ...

Un video mette a confronto le dimensioni di Switch Lite con quelle di PS Vita - PSP - 3DS XL - DS Lite e Game Boy Advance : Come saprete, Nintendo ha da poco annunciato la sua Switch Lite, una console pensata per chi ama giocare in mobilità i titoli di Nintendo Switch.Trattandosi di una console portatile, le dimensioni sono una caratteristica piuttosto importante. Le dimensioni di Switch Lite sono abbastanza contenute, 91.1mm x 208mm x 13.9mm per un peso di 275 grammi. In vista dell'uscita della console, ecco arrivare un interessante video dal canale YouTube ...

Le dimensioni di Nintendo Switch Lite a confronto con le altre console portatili : il video : Come i rumor volevano, Nintendo Switch Lite è la prossima console del colosso di Kyoto pronta a sbarcare sul mercato. Annunciato da una manciata di mesi, il device made in Japan presenta caratteristiche tecniche identiche a quelle del modello originale, ma con dimensioni sensibilmente ridotte. Questo perché, la nuova piattaforma della "grande N", abbandona la tradizionale natura ibrida per abbracciare solo quella portatile, proponendosi come ...

Nintendo Switch Lite : su Reddit le impressioni dopo una prova con mano della prossima console portatile : In un thread di Reddit, un utente ha condiviso i primi dettagli pratici su Nintendo Switch Lite, avendo avuto la possibilità di giocarci un po' all'interno di un negozio di New York. Questi particolari sono piuttosto interessanti se si considera che questa è la prima volta che i giocatori hanno la possibilità di saperne di più sulla console da fonti non ufficiali.Secondo l'utente che si fa chiamare "cocqi", "il dispositivo sembra molto robusto" ...

Alcuni giochi per Nintendo Switch Lite potrebbero avere delle funzionalità esclusive : Come probabilmente saprete, Nintendo lancerà il prossimo mese Switch Lite, una console pensata specificamente per giocare in modalità portatile ai titoli per Nintendo Switch.Tuttavia, sembra che ci saranno alcune differenze tra i giochi per l'ibrida standard e la sua versione portatile.Lo si evince da un post pubblicato da FDG Entertainment, gli autori di Monster Boy and the Cursed Kingdom, che hanno confermato una feature specifica per Switch ...