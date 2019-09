“Ho avuto paura” Platinette | confessione inaspettata | la verità sullo stop in tv

Volley - Europei 2019. Italia-Francia 0-3 - Ivan Zaytsev : “Ho sbagliato tutto - abbiamo avuto delle chance. Io schiacciatore? Ci ho provato” : L’Italia è uscita mestamente dagli Europei 2019 di Volley maschile, la nostra Nazionale è stata travolta dalla Francia che si è imposta con uno schiacciante 3-0 a Nantes. Gli azzurri hanno cercato l’impresa contro i padroni di casa ma sono stati complessivamente inferiori ai Galletti che hanno giganteggiato sotto il profilo dell’intensità del gioco, c’è grande delusione in seno alla squadra di Chicco Blengini che ha avuto ...

Alba Parietti confessa : “Ho avuto un tumore a 37 anni” : Alba Parietti confessa il dramma del suo passato, svelando di aver avuto un tumore a 37 anni. Una rivelazione arrivata sull’onda del post in cui Emma Marrone affermava di doversi fermare a causa di alcuni problemi di salute. La cantante salentina in passato ha combattuto contro il tumore, subendo un’operazione qualche mese prima di approdare ad Amici di Maria De Filippi e di nuovo nel 2014. Mentre l’artista ci ha tenuto a ...

Da Noi…A Ruota Libera - la ministra Teresa Bellanova : “Ho avuto paura” : Da noi…a Ruota Libera, ospite la Minstra Teresa Bellanova È partito oggi, Domenica 22 Settembre 2019 alle 17:35, Da noi…A Ruota Libera il nuovo programma domenicale di Rai Uno condotto da Francesca Fialdini. La conduttrice, reduce dall’esperienza a La Vita in Diretta, si è inoltrata così in una avventura tutta nuova. La trasmissione che va […] L'articolo Da Noi…A Ruota Libera, la ministra Teresa Bellanova: “Ho ...

Alba Parietti : “Ho avuto un tumore a 37 anni” : “Bisogna avere il coraggio di fare e dare coraggio di poter dire che davanti alla malattia, alla vita alla morte, al dolore, alla gioia all’amore siamo tutti uguali. Ho avuto una neoplasia grave a 37 anni al collo dell’utero. Sono stata operata d’urgenza grazie alla solerzia del mio ginecologo e Jessica, che mi costrinse con dolcezza a sottopormi a un’accurata prevenzione”. A rivelarlo è Alba Parietti che, dopo aver saputo che Emma ...

“Ci sono passata”. Alba Parietti - il messaggio per Emma Marrone. Poi confessa : “Ho avuto il cancro” : L’annuncio di Emma Marrone ha suscitato una ventata emozionale sui social e non solo. sono tanti i fan e i vip che in queste ore si sono stretti intorno alla cantante salentina, costretta a fermarsi per problemi di salute. Tra loto anche Alba Parietti ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio per Emma. Nell’esprimere la sua vicinanza alla bravissima cantante, Alba ha fatto una confessione choc che ha lasciato con il fiato sospeso tutti i ...

Governo - Bonino : “Ho tentato contatti ma non ho avuto risposte. Basta parlare a vanvera - libro dei sogni fa solo danni” : “Mi aspetto che il Governo la smetta di parlare a vanvera promettendo tutto a tutti ed abbia il coraggio di dire agli italiani come siamo messi in termini di risorse. Entrare nel Governo? O spaccavo le porte o entravo col kalashnikov. Anche dopo tentativi di avere dei colloqui non ho avuto risposte di alcun tipo. Inoltre confermo la decisione assunta in direzione di opposizione costruttiva specie dopo aver sentito il libro die sogni del ...

Rosa Perrotta confessa le difficoltà dopo il parto : “Ho avuto un crollo” : Rosa Perrotta non si nasconde e racconta le difficoltà affrontate durante e dopo il parto. L’ex tronista di Uomini e Donne è diventata da poco mamma del piccolo Domenico. Il bambino, nato dall’amore per Pietro Tartaglione, conosciuto nel programma di Maria De Filippi, è venuto alla luce alla 41esima settimana di gravidanza. Rosa ha partorito con un cesareo perché il personale medico riteneva che fosse più sicuro per il neonato. Un ...

Craig Warwick : “Ho avuto una rarissima forma di trombosi - sarei potuto morire” : Craig Warwick rende note le ragioni del suo ricovero improvviso. Lo scrittore, ex concorrente dell’isola dei famosi, ha raccontato di avere avuto una rara forma di trombosi. Le sue condizioni di salute sono arrivate a un punto critico. “sarei potuto morire in qualunque istante. Ho avuto una rarissima forma di trombosi in più parti delle vene dell’intestino” ha scritto su Instagram.Continua a leggere

Un passo dal cielo - Rocio Munoz Morales svela : “Ho avuto un disagio” : Rocio Munoz Morales racconta un momento difficile della sua vita Felicemente legata dal 2013 con l’attore Raoul Bova, dal quale ha avuto due bimbe Luna e Alma, Rocio Munoz Morales sarà presto in tv con Un passo dal cielo 5. Un momento d’oro per l’attrice che sta girando una nuova fiction Mediaset, Giustizia per tutti, in cui recita proprio accanto al compagno. La bella Eva Fernandez di Un passo dal cielo 5 ha però confessato ...

Cervia - investe e uccide da ubriaca un 25enne con la sua auto : scarcerata. “Ho avuto un blackout” : Va ai domiciliari Valentina Arrivabene, la 28enne arrestata dai carabinieri all'inizio del mese di agosto per aver investito e ucciso da ubriaca a Cervia il 25enne Stefano Baldisserra e per averlo lasciato esanime sull'asfalto. La decisione è stata presa dai giudici del tribunale di Bologna. La donna si era giustificata: "Ho avuto un blackout mentale".Continua a leggere

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Ho avuto dubbi sulla mia vita - sono contento di tornare. Rimango con Honda” : Jorge Lorenzo è pronto per tornare in pista dopo aver saltato le ultime tre gare a causa dell’infortunio subito ad Assen prima della pausa estiva. L’alfiere della Honda ha fatto parlare di sé nelle ultime settimane grazie a delle voci di mercato riguardo a un avvicinamento alla Ducati ma poi lo spagnolo ha confermato che rimarrà con la scuderia spagnola fino al termine del contratto previsto per il 2021. La stagione ...