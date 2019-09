Ghiacciaio a rischio crollo sul massiccio del Monte Bianco | oggi previste nevicate

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Una perturbazione dovrebbe portare nelle prossime ore una diminuzione delle temperature ed una leggera nevicata nell’area deldel, e di conseguenza anche suldi Planpincieux, che è a: le condizioni meteo potrebbero favorire il rallentamento della massa instabile. Secondo l’ufficio meteo della Valle d’Aosta in zona potrebbe accumularsi qualche cm di neve, fino a quota 2.200-2.300 metri. Da domani verrà allestito un radar che sorveglierà in tempo reale, 24 ore su 24, ildi Planpincieux (Val Ferret, sopra Courmayeur). La tecnologia – fornita dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio della Regione Valle d’Aosta, che opera in collaborazione con la Fondazione Montagna sicura – potrà funzionare anche in condizioni di scarsa visibilità e integrerà l’attuale monitoraggio ...

