Formula 1 – La vittoria di Vettel e la non reazione di Leclerc a Singapore | Rosberg non

Formula 1 – Vettel a Sochi a caccia della prima vittoria in Russia : “ci manca ancora quell’ultimo passo” : Sebastian Vettel a caccia della vittoria mai conquistata in Russia: le parole del tedesco della Ferrari alla vigilia del Gp di Sochi I piloti della Formula 1 non si riposano: dopo la gara di domenica Singapore, vinta da Sebastian Vettel, al suo primo successo stagionale, i campioni delle quattro ruote si preparano a tornare in pista, a Sochi, per il Gp di Russia. LaPresse Giovedì si terrà la conferenza stampa dei piloti, mentre venerdì ...

Formula 1 – La rivelazione sull’Inno di Mameli e quel retroscena dopo la vittoria a Monza - Leclerc svela : “il tassista mi ha scambiato per un tifoso e…” : Charles Leclerc rivela due importanti retroscena: il racconto sull’Inno di Mameli e quel simpatico episodio dopo la vittoria a Monza Charles Leclerc sta ancora vivendo un sogno: reduce da due vittorie consecutive, dopo il primo successo in Formula 1, il giovane monegasco sembra si può finalmente godere i suoi successi grazie alla settimana di pausa dopo le due gare consecutive. Lapresse “Il sogno era correre in F.1 e poi con la ...

Formula 1 – Finalmente una gioia - anche Briatore si complimenta con la Ferrari : “Leclerc straordinario a Monza - vittoria meritatissima” : anche Briatore si complimenta con la Ferrari: le parole dell’imprenditore italiano dopo il successo di Leclerc a Monza Una grande festa rossa, ieri a Monza: Charles Leclerc ha riportato la Ferrari sul gradini più alto del podio del Gp d’Italia dopo nove lunghi anni. Un successo strepitoso, che ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi del Cavallino. anche Flavio Briatore, che in questa stagione non ha risparmiato la Ferrari da ...

Formula 1 – La vittoria di Leclerc a Monza e la sfortuna di Vettel - Mekies assicura : “Seb sa di avere un compagno che è un campione” : La Ferrari esalta Leclerc: le parole del ds Mekies dopo la vittoria del giovane monegasco al Gp d’Italia 2019 Domenica da sogno per la Ferrari a Monza: Charles Leclerc ha riportato il Cavallino sul gradino più alto del podio al Gp d’Italia dopo ben 9 anni, lasciandosi alle spalle le Mercedes di Bottas ed Hamilton. “Sta facendo cose che non vedevamo da tempo“, ha affermato oggi il ds Ferrari ai microfoni di Radio ...

Formula 1 : Leclerc porta la Ferrari alla vittoria a Monza dopo 9 anni : La Ferrari torna a vincere ...

Formula 1 – L’amarezza di Vettel : “Leclerc doveva starmi davanti! Vittoria domani? Sarebbe stato meglio partire primi” : Sebastian Vettel commenta con amarezza l’esito del Q3 delle qualifiche del Gp d’Italia: il pilota tedesco punta il dito contro i troppi rallentamenti in pista “E’ stato del tutto inutile attendere così tanto perchè poi per l’ultimo giro si è fatto tardi. Ma Leclerc doveva starmi davanti fin da subito. Ad ogni modo sono contento della macchina e la qualifica è andata bene per il team“. Con queste parole ...

Formula 1 – La prima vittoria - il rapporto con Vettel e quella previsione futura - Leclerc svela : “tra 5 anni mi vedo ancora in Ferrari e…” : Leclerc ci crede: il giovane monegasco carico e motivato dopo la vittoria a Spa! Ecco come il Ferrarista si vede tra 5 anni E’ tutto pronto a Monza per l’attesissimo Gp d’Italia di Formula 1. Dopo lo spettacolo dello scorso weekend a Spa, seppur con un dolore atroce per la scomparsa di Hubert, i tifosi della Ferrari sono carichi e motivati grazie alla vittoria di Charles Leclerc, per la prima volta in carriera sul gradino ...

Formula 1 – Leclerc fra emozione e riconoscenza : “dedico la vittoria a Hubert - ma devo ringraziare Vettel” : Charles Leclerc trionfa, per la prima volta in carriera, piazzandosi davanti alle Mercedes nel Gp di Spa: il giovane pilota monegasco dedica la vittoria al compianto Hubert e ringrazia Vettel per il gioco di squadra Prima vittoria in carriera per Charles Leclerc! Dopo averlo inseguito a lungo, il pilota monegasco ottiene il primo successo in F1, nonchè la prima gioia della stagione Ferrari. Intervistato da Sky Sport nel post gara, ...

Formula 1 – Vittoria Ferrari a Spa - Binotto felice : “successo meritato per Leclerc - ma grandi meriti a Vettel” : La Ferrari ottiene la sua prima Vittoria stagionale sulla pista di Spa. Leclerc davanti a tutti, Vettel rallenta e Hamilton e gioca di squadra: Mattia Binotto nel post gara applaude la prestazione dei due piloti Il weekend di Spa era iniziato nel segno della Ferrari e si è concluso allo stesso modo. Charles Leclerc ha trovato la sua prima Vittoria in carriera, nonchè la prima stagionale della scuderia di Maranello, nella gara di Spa, ...

Formula 1 – Leclerc dedica la vittoria ad Hubert - il rammarico di Hamilton e Bottas : le parole dei piloti dopo la gara di Spa : Charles Leclerc trionfa a Spa e dedica la vittoria al compianto Anthoine Hubert, Hamilton e Bottas si rammaricano per la troppa velocità Ferrari in rettilineo: le parole dei primi 3 piloti dopo la gara di Spa La ripresa del campionato di F1 dopo la pausa estiva regala alla Ferrari la prima vittoria stagionale. La Scuderia di Maranello trionfa sul circuito di Spa grazie ad un super Charles Leclerc che si mette davanti alle due Mercedes di ...

Formula 1 - Charles Leclerc vince il Gp del Belgio : prima vittoria della Ferrari del 2019 : Charles Leclerc ha vinto su Ferrari il Gp del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 disputato sul circuito di Spa-Francorchamps. È la sua prima vittoria in carriera. Il monegasco ha vinto in volata su Lewis Hamilton, secondo, poi Valtteri Bottas, terzo. Quarto l'altro Ferrarista

Mick Schumacher - prima vittoria in Formula 2 : Il 15 agosto 2004 Michael Schumacher trionfava a Budapest nel gran premio d'Ungheria. 15 anni dopo è toccato al figlio Mick Schumacher, che ha sbaragliato la concorrenza trionfando per la prima volta in carriera in una gara di Formula 2. Un successo speciale, ottenuto alla maniera del papà, sette volte campione del Mondo di Formula 1. Partito dalla pole position, Schumi Jr. ha imposto subito il suo ritmo, gestendo al meglio le gomme nonostante i ...

Sorriso Ferrari - prima vittoria per Schumacher junior in Formula 2 : “Grande emozione - mi sono divertito” : Il figlio di Michael vince la sprint race in Ungheria. Anche mamma Corinna e Binotto ad applaudirlo sotto il podio