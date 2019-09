«È la rivoluzione del secolo»

Meno spazio alle auto e più spazio per le persone : la quarta rivoluzione della mobilità : “L’avvento non regolamentato delle auto senza conducente potrebbe aumentare il traffico nelle città europee dal 50% al 150% entro il 2050, il che sarebbe come un’ora di punta che dura tutto il giorno. A rivelarlo – riporta in una nota Kyoto Club – è un nuovo studio dell’Associazione europea Transport & Environment (T&E) dal titolo “Less (cars) is more: how to go from new to sustainable mobility”. Una ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : la moviola in campo pronta al debutto! I dettagli della nuova rivoluzione - come funzionerà? : Ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, in programma a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, debutterà l’attesissimo nuovo meccanismo di moviola in pedana. Negli ultimi anni la multinazionale Fujitsu ha lavorato alacremente per poter realizzare il Judging Support System (3D Multi-Angle View), un complesso sistema di laser e telecamere che possa permettere ai giudici di poter usufruire di un supporto da utilizzare in caso di ricorso ...

Madri “contro” : la rivoluzione silenziosa delle donne contro le ’ndrine : E se a provare l’implosione dall’interno di una organizzazione criminale fosse ciò che ne costituisce la sua stessa forza? Ovvero la famiglia grazie alla ribellione delle donne? delle Madri e delle figlie. Di questo scrive magistralmente Dina Lauricella nel saggio da poco in libreria dal titolo “Il codice del disonore - donne che fanno tremare la ’Ndrangheta”

Sconto del 20% sui prodotti sfusi o alla spina : la rivoluzione verde nei supermercati : Tra gli obiettivi del decreto clima c'è anche quello di ridurre la quantità dei rifiuti incentivando il consumo di prodotti...

Skoda - Nella fabbrica della rivoluzione elettrica : La Skoda accelera e fa importanti passi avanti Nella roadmap dellelettrificazione: a Mladá Bolesav, il costruttore ha avviato la produzione delle batterie destinate alle ibride plug-in del gruppo Volkswagen, mentre lo stabilimento di Kvasiny - che abbiamo visitato - ha iniziato a lavorare sugli accumulatori della Superb iV. lora della spina. L'ammiraglia è la prima ibrida plug-in della Casa: assieme alla Citigo elettrica (prodotta in Slovacchia ...

La rivoluzione copernicana del rispetto dei posti nei Distinti : Un altro mondo è realmente possibile. La prima partita del Napoli nel San Paolo ristrutturato e rimesso a nuovo, ha prodotto avvenimenti prodigiosi. Ieri, durante la partita tra Napoli e Sampdoria, nel settore Distinti gli steward hanno fatto rispettare l’assegnazione dei posti. Una rivoluzione copernicana. Fino allo scorso anno, nei Distinti – che a Napoli sono l’equivalente della tribuna Tevere a Roma – valeva il ...

FORMAZIONE & LAVORO/ Con l'e-learning arriva in azienda la rivoluzione del metodo : La nuova metodologia digitale che si sta affermando si chiama "flipped classrrom", classe rovesciata,. Riduce tempi e costi delle lezioni

La “rivoluzione dei criptotefra” : l’uso delle ceneri vulcaniche per datare e correlare eventi geologici e climatici in Antartide : “Nell’immaginario collettivo l’Antartide è sinonimo di temperature estreme, ghiacciai a perdita d’occhio, iceberg e pinguini. Non tutti sanno, però, che l’Antartide ospita numerosi vulcani, molti dei quali considerati attivi. Tra questi il monte Erebus, un vulcano alto quasi 3800 metri, situato sull’isola di Ross, e il monte Melbourne, a pochi passi dalla base scientifica italiana “Mario Zucchelli”, che, secondo alcuni, avrebbe eruttato nei ...

Caduta Libera - nella puntata dell'addio a Christian Fregoni una novità clamorosa : rivoluzione da Gerry Scotti : Una puntata storica, quella di Caduta Libera di lunedì 9 settembre. Prima puntata della stagione del quiz pre-serale in onda su Canale 5 condotto da Gerry Scotti, che ha segnato in prmis la clamorosa eliminazione di Christian Fregoni, il bagnino che si è riconfermato campione per 39 puntate consecut

Ecco l'autunno caldo della Chiesa : ll Papa prepara la sua rivoluzione : Francesco Boezi Dal Sinodo panamazzonico alla riforma della Curia: Papa Francesco vuole cambiare la Chiesa. Ma è pronta la resistenza tradizionalista. Sta per arrivare un "autunno caldo" Tre mesi per decidere il futuro della Chiesa cattolica. Può sembrare un'esagerazione, ma Papa Francesco ha davanti a sé una serie di sfide davvero epocali: dal Sinodo sull'Amazzonia di ottobre, che potrebbe adottare cambiamenti dottrinali ...

La rivoluzione francese della scuola - si inizia a 3 anni e classi ridotte : Pensioni, fisco, lavoro, pubblica amministrazione. L’autunno caldo di Macron, come ha scritto l’autore di questo blog in un post del 29 agosto scorso, forse non toccherà una delle aree più sensibili della società francese, la scuola (12 milioni di studenti dalle elementari al liceo e quasi 900 mila insegnanti) per la semplice ragione che qui la riforma è stata già fatta e la “Loi pour ...

Napoli - rivoluzione al Parco San Paolo : dopo le proteste arretrano i cantieri della Metro : L?arretramento dell?area di cantiere, l?ampliamento delle vie di fuga e il sistema di videosorveglianza. Queste le tre ?conquiste? ottenute dagli abitanti del Parco San...

Enzo Avitabile - una rivoluzione al ritmo della musica del mondo : Meglio 'na Tammurriata ca 'na guerra. Vagli a dare torto. Meglio 'na parola doce, sotto 'e stelle. Invece siamo da tutt'altra parte. Questo ci dice il nostro tempo, con poche variazioni sul tema. Usciamo, forse, si spera dal prima gli italiani. Dall'aiutiamoli a casa loro. Dal fuori dall'Europa. Dall'illusione, per altro mal risposta, del popolo sovrano. Per entrare, però, in qualcosa che sembra più che altro un papocchio, di quelli ...

La "rivoluzione" finisce al mercato del pesce : Che ci sarà mai da divertirsi? Ore 15,30 nell’aula del Senato della Repubblica, il Premier, ormai sull’orlo di diventare ex premier, parla da almeno 15 minuti, e sotto la volta affrescata della sala si accumula verso l’alto un’energia frizzante, di quelle allegrie contenute che accompagnano a volte i matrimoni, o le partite. Applausi, risate, interruzioni. Va bene che ormai non capitava da anni che un governo ...