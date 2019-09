Calcio e razzismo | oggi incontro a Palazzo Chigi | addio linea Salvini | verso chiusura dei

Ludmila da Silva - un Calcio al razzismo : è l’attaccante dell’Atletico Madrid - ma nei supermercati la trattano come una ‘ladra’ : Ludmila da Silva svela sui social il pessimo trattamento riservatole nei supermercati di Madrid: l’attaccante dell’Atletico è controllata dalla sicurezza come fosse una ladra, unicamente per il suo aspetto Ancora una volta calcio e razzismo si intrecciano in una storia davvero particolare, nel senso negativo del termine. Questa volta, fortunatamente, non si parla di cori razzisti o atteggiamenti discriminatori durante una ...

Razzismo nel Calcio - Antonio Conte : “Certi giornalisti alimentano spirale d’odio. Se fossi direttore li caccerei a calci in culo” : L’occasione è la conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio, in programma a San Siro domani sera. Antonio Conte però è andato oltre la partita, affrontando a modo suo il tema del Razzismo nel calcio. “Razzismo? Mi sono trovato degli articoli in cui si parla del prossimo Inter-Juventus come una gara in cui verrò ricoperto di insulti – ha detto il tecnico dell’Inter – Lì rimango sbalordito ...

Calcio - Gianni Infantino : “Dobbiamo tenere il razzismo fuori dal Calcio e dalla società” : In occasione dei FIFA Football Awards, assegnati questa sera a Milano, ha preso la parola, nel corso della cerimonia, il numero uno del calcio Mondiale, Gianni Infantino, che è tornato a parlare della lotta al razzismo, dopo il nuovo episodio registrato ieri, proprio in Italia. Queste le sue parole raccolte dall’ANSA. “Ieri abbiamo assistito, nel campionato italiano, ad un nuovo episodio di razzismo. Questo non è più accettabile. ...

Calcio - Gianni Infantino : “L’Italia deve applicare punizioni esemplari per episodi di razzismo” : Nelle ultime settimane si stanno, purtroppo, moltiplicando gli episodi di razzismo negli stadi italiani. Era successo qualche settimana or sono a Cagliari nei confronti dell’interista Romelu Lukaku (dopo che negli anni scorsi era già successo nello stesso stadio sia con Blaise Matuidi, sia con Moise Kean), quindi nella giornata di ieri è toccato a Dalbert nel corso di Atalanta-Fiorentina, solo per citare i due episodi più eclatanti. Nel ...

Basta parlare di razzismo. Al Calcio italiano non interessa : Basta parlare di problema razzismo. Al calcio italiano non interessa la questione. Non la ritiene evidentemente grave o reale, altrimenti non si spiega la tolleranza verso certi rigurgiti popolari che vengono da alcune curve italiche. L’Italia è un Paese morto culturalmente, che considera ancora lo Stadio uno sfogatoio franco dove tutto è concesso. Una visione vetusta, maschilista e provinciale accomunabile solo alle arene gladiatorie ...

Buu a Dalbert - Infantino si indigna. Ma il razzismo nel Calcio italiano non viene punito (Lukaku a Cagliari) : Ancora razzismo sui campi da calcio italiano. Non c’è da meravigliarsi considerate di volta in volta le reazioni dei club interessati, reazioni sempre improntate all’omertà. Oggi a Parma Atalanta-Fiorentina è stata interrotta per 3 minuti a causa degli insulti razzisti della curva bergamasca all’indirizzo del terzino della Fiorentina Dalbert. È giusto partire dalle dichiarazioni di Gasperini, rendono bene l’idea: «I cori ...

Arresti Juve e solito razzismo - l’irresistibile declino del Calcio italiano : Capello dieci anni fa aveva capito tutto: i nostri club sono in balia del tifo violento. Lo dimostrano il blitz nella curva bianconera, i casi Kessié e Lukaku. Eppure potremmo prendere spunto dall’estero. A cominciare dalle parole di Zhang e Commisso

Lukaku a Rolling Stone : “Il Calcio è multiculturale. Il razzismo va affrontato” : Su Rolling Stone una lunga intervista a Romelu Lukaku. Il nuovo attaccante dell’Inter si racconta a tutto tondo, dalle radici africane alla musica preferita, al campo, e ovviamente parla anche di razzismo. Romelu si dice orgoglioso delle sue radici africane: “Sono un fiero congolese… un fiero belga congolese. Sono molto fiero delle mie origini, del posto da cui vengo. A casa con mia mamma parlo la lingua dei miei genitori, il ...

Lukaku e il razzismo - il NYT fa a pezzi il Calcio italiano : Il New York Times dedica un lunghissimo articolo all’episodio di razzismo che ha coinvolto Romelu Lukaku a Cagliari, domenica. Il quotidiano racconta l’accaduto e dichiara che non è la prima volta che i tifosi della squadra sarda intonino quei versi da scimmia. Era già successo la scorsa stagione con il giovane attaccante della Juventus, Kane. “Per i presenti allo stadio, a Cagliari, domenica, quei suoni erano ...

Calcio - la Curva Nord di San Siro si schiera con Cagliari : “Caro Romelu - questo non è razzismo” : Durante la partita della seconda giornata di Serie A, Cagliari-Inter di domenica, dalle gradinate della Sardegna Arena sono cominciati a scendere numerosi ululati e fischi rivolti al centravanti belga neo acquisto dell’Inter Romelu Lukaku, che si apprestava a battere il Calcio di rigore concesso ai nerazzurri. Un breve episodio spiacevole che ha sollevato l’attenzione mediatica di tutti portando alla luce numerose polemiche sul ...

Il mondo del Calcio è deciso a combattere il razzismo sui social : Se i “buu” rivolti ai calciatori di colore all'interno degli stadi, durante le partite di calcio, sono stati smorzati con pesanti sanzioni ai club e ai tifosi, ora è il momento di intervenire anche per quanto riguarda un'altra faccia della realtà, ormai altrettanto tangibile: i social. A scendere in prima linea sarà proprio uno dei club più blasonati al mondo, il Manchester United, dopo la valanga di insulti subiti da Paul Pogba e Marcus ...