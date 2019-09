Barzagli torna alla Juve | lavorerà con Sarri

Andrea Barzagli torna alla Juventus : sarà collaboratore tecnico della prima squadra : Andrea Barzagli torna alla Juventus. Dopo l'addio al calcio giocato nel mese di maggio, l'ex difensore è rientrato nel club bianconero ma in una veste del tutto nuova. Infatti farà parte dello staff tecnico dell'allenatore Maurizio Sarri. E così, a pochi mesi dalla sua ultima partita, Barzagli si accinge a ricoprire un ruolo del tutto inedito per lui nella società torinese. Da domani, 26 settembre, sarà presente all'allenamento della squadra, ...

Barzagli torna alla Juventus : l’ex difensore sarà il nuovo collaboratore tecnico : Bella sorpresa in casa Juventus, torna in bianconero il difensore Andrea Barzagli, uno dei calciatori più forti che hanno indossato la maglia della vecchia Signora. Sono passati pochi mesi: il 19 maggio scorso, prima di alzare al cielo la coppa dell’ottavo Scudetto consecutivo, tutti i tifosi presenti all’Allianz Stadium si sono commossi per il saluto al calcio di Andrea Barzagli. Si trattava però solo di un addio al calcio giocato, e di ...

Juventus – Barzagli torna in bianconero : l’ex difensore nello staff di Sarri : Andrea Barzagli nello staff di Maurizio Sarri: l’ex difensore torne alla Juventus A pochi mesi dall’addio ai Andrea Barzagli al calcio giocato e alla Juventus, ecco arrivare una notizia che farà sicuramente piacere ai tifosi bianconeri. E’ stata proprio la società torinese, oggi, ad annunciare la novità: Barzagli farà parte dello staff di Sarri. “Sono passati pochi mesi: il 19 maggio scorso, prima di alzare al cielo ...

Barzagli torna alla Juventus - farà parte dello staff di Sarri : Barzagli staff Juventus – Andrea Barzagli torna alla Juventus. Come annunciato dalla società, l’ex difensore bianconero farà parte dello staff tecnico a disposizione di Maurizio Sarri. «Sono passati pochi mesi: il 19 maggio scorso, prima di alzare al cielo la coppa dell’ottavo Scudetto consecutivo, noi presenti all’Allianz Stadium, insieme a tutti gli juventini davanti alla […] L'articolo Barzagli torna alla Juventus, farà parte ...

Juventus - Barzagli torna in bianconero dopo la sosta : nuovo ruolo per lui : Juventus – A pochi mesi dal commosso addio allo ‘Stadium’, Andrea Barzagli è già pronto a tornare alla Juventus. L’ex difensore infatti, dopo la sosta, entrerà a far parte dello staff di Maurizio Sarri. Barzagli come riporta ‘Tuttosport’ inizialmente aveva declinato l’invito del tecnico toscano, che lo voleva con sè per aiutarlo nella fase difensiva. Juventus, Barzagli nello staff di […] More