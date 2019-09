Vendemmia Abruzzo 2019 | CIA | Meno uva ma più qualità

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di martedì 24 settembre 2019) Pescara - Vini di buona qualità anche se con un calo della produzione. Secondo le prime stime la produzione di uva indovrebbe ridursi dell’11% rispetto all’annata record del 2018. E’ il dato principale che caratterizza anche l’andamento delladelle province di Chieti e Pescara, in linea con il trend nazionale. Complessivamente, nella regione la produzione dovrebbe raggiungere circa i 3 milioni di ettolitri, a fronte dei 3 milioni e 423mila ettolitri registrati lo scorso anno. Di questi, la maggior parte vengono prodotti nella provincia di Chieti. Se per i bianchi già in raccolta la situazione è ormai definita, si aspetta ancora qualche giorno per tracciare il quadro dei rossi, il cui andamento finale è dettato dalle condizioni climatiche e metereologiche che si verificheranno nei giorni e nelle notti a seguire. Aspettative positive per Cia ...

