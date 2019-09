Prepararsi al meglio alla beta EMUI 10 con l’app Huawei aggiornata | novità dalla versione

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 24 settembre 2019) Emerge oggi 24 settembre un aggiornamento interessante per l'appconcepita da, tramite la quale gli utenti potranno testare in anteprima aggiornamenti di un certo peso, come nel caso di10 che ad ottobre arriverà in questa particolare modalità a bordo di determinati smartphone. Nella giornata di ieri, a tal proposito, vi abbiamo già anticipato le tempistiche per il nostro Paese a proposito della serie Mate 20, ma in questo caso possiamo analizzare la vicenda sotto un altro punto di vista. Ci sono due, più in particolare, che dobbiamo prendere in considerazione con grande attenzione conApp a partire da questo martedì. Una volta instta la2.3.41, più in particolare, potremo in primis ricevere le notifiche via OTA appena ci sarà un nuovo programma al quale ci potremo iscrivere tramite il nostro device. Dettaglio non di poco conto, visto ...

