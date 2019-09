Fonte : calcioefinanza

(Di martedì 24 settembre 2019) I due progetti rimasti in corsa per il nuovoa San Siro sarannoti ufficialmente giovedì 26 settembre al Politecnico dio-Bovisa, come reso noto da, ma intantoha pubblicato il primo video del suo design per il nuovo impianto. Lo studio americano, che presenta un portfolio di 1.325 stadi … L'articoloilper lodi

interimthegoat : RT @CalcioFinanza: Populous svela il progetto per lo stadio di Inter e Milan - MarcoR222 : RT @CalcioFinanza: Populous svela il progetto per lo stadio di Inter e Milan - CalcioFinanza : Populous svela il progetto per lo stadio di Inter e Milan -