Ma perché Zingaretti parla ancora di Renzi?

Daniela Sbrollini - neo-renziana scarica il Pd : "perché Italia Viva mi ha convinto". Duro colpo per Zingaretti : "Un magone enorme. Sono tre notti che non dormo". Spiega così il passaggio a Italia Viva, Daniela Sbrollini, senatrice del Veneto, che ha abbandonato il Partito democratico per sposare il nuovo progetto di Matteo Renzi. La Sbrollini non ha agito a cuor sereno. Da sempre infatti vanta una lunga esper

Luigi Di Maio e Zingaretti come Renzi e Berlusconi : la maledizione del Nazareno - "perché finirà malissimo" : La fragilità di questo governo si deduce anche da piccoli particolari, dettagli in apparenza insignificante. come la quasi totale assenza di foto che ritraggono insieme Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Salvo un fugace incontro istituzionale a fine 2018, per siglare un protocollo di intesa tra il M

Governo PD M5s - perché Zingaretti e Di Maio (ancora) non trovano un accordo : Dal ruolo di Giuseppe Conte al destino politico di Luigi Di Maio, passando per la composizione del nuovo esecutivo, fino ad arrivare alla distanza sui programmi e alla cancellazione di provvedimenti centrali del Governo precedente: proviamo a capire quali sono gli ostacoli alla chiusura della trattativa fra PD e Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Giuseppe Conte - perché il nome del premier uscente blocca la trattativa : la trincea M5s e le resistenze del Pd (Zingaretti e Gentiloni in testa) : “Giuseppe Conte non si tocca”. “Tutto ma non Giuseppe Conte”. Si è bloccata qui la trattativa tra Movimento 5 stelle e Pd, nel punto dove sarebbe stato più facile che si bloccasse: il nome del presidente del Consiglio di un futuro governo giallorosso. E’ il vicolo cieco che i pontieri hanno cercato di evitare il più a lungo possibile, ma nel quale i partiti, consapevolmente o meno, si sono infilati dopo poche ore. ...